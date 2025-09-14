Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Ngày 14/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trình bày 5 dự thảo Nghị quyết: Quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2025; Giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 theo Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 26/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ cho các dự án thuộc địa bàn khu vực Vĩnh Phúc; Quy định các mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị, chi thuê hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đóng góp ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết

Về các nội dung này, các đại biểu đề nghị Sở Tài chính làm rõ thêm về căn cứ, nguồn lực kinh phí đối với dự thảo Nghị quyết quy định các mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị; thống nhất hiệu lực thi hành đối với từng nghị quyết; chỉnh sửa một số nội dung về thể thức, bố cục nghị quyết theo đúng quy định...

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trình bày, làm rõ một số ý kiến của đại biểu

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày các dự thảo Nghị quyết: Chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất gỗ lớn tỉnh Phú Thọ; Quy định thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Thông qua danh mục khu đất dự kiến thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc có quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng trình bày dự thảo Nghị quyết về Chấp thuận tăng chỉ tiêu sử dụng đất khi lập điều chỉnh quy hoạch phân khu B1, tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh hồ điều hòa thuộc phường Vĩnh Yên, xã Bình Nguyên, xã Xuân Lãng, xã Nguyệt Đức, xã Tam Hồng và xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày các dự thảo nghị quyết

Đối với các nội dung này, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản nghiên cứu bổ sung cơ chế kiểm tra, giám sát cụ thể trong chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất gỗ lớn; làm rõ cơ sở pháp lý về thông qua danh mục khu đất dự kiến thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc có quyền sử dụng đất; làm rõ căn cứ, sự cần thiết về tăng chỉ tiêu sử dụng đất và xác định chính xác số liệu tăng, giảm chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh khi lập điều chỉnh quy hoạch phân khu B1...

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, kết luận hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị và phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát các nội dung cần bổ sung, làm rõ, đảm bảo sự thống nhất, chính xác và phù hợp với các quy định hiện hành.

Nguyễn Huế