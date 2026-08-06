Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

Sáng 6/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp và cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thống nhất chủ trương công nhận Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Phú Thọ là hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh; phê duyệt Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình và chuyển lĩnh vực sư phạm thuộc Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc vào Trường Đại học Hùng Vương; phê duyệt Đề án sáp nhập khối ngành Công nghệ, Kinh tế - Du lịch, Ngôn ngữ và Nghệ thuật của Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua chủ trương trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 128/2007/NQ-HĐND, ngày 12/12/2007 về việc phân loại đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ và Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND, ngày 12/12/2011 về quy hoạch xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào các nghị quyết quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030; giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 (đợt 4); quy định phân cấp thẩm quyền cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm vốn ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030.

Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo các nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung thuộc lĩnh vực giao thông.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã cho ý kiến, thông qua chủ trương đầu tư dự án đo đạc, đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 -2030; dự án xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000 và tỷ lệ 1:5000 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, gồm: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình; các Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi, Tân Lạc, Hạ Hòa, Thanh Ba, Thanh Thủy, Lâm Thao, Đoan Hùng, Lạc Sơn, Mai Châu.

Các đại biểu cũng cho ý kiến phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi gồm: Dự án thành phần sơ bộ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; xây dựng đường tỉnh ĐT.307B (tuyến đường song song với cao tốc Hà Nội - Lào Cai), đoạn từ ĐT.305 đến ĐT.305C và tuyến nhánh; cải tạo, nâng cấp 10 công trình hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh; cải tạo, nâng cấp ĐT.310C, đoạn từ Quốc lộ 2C đến Quốc lộ 2B; cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.309B, đoạn từ Quốc lộ 2B đến đường tỉnh ĐT.309.

Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị cũng đã cho ý kiến vào báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 và các nội dung tạm cấp, bổ sung kinh phí cho một số cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương báo cáo đề án sáp nhập tại hội nghị.

Thống nhất cao với các nội dung được trình tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với các dự án đầu tư, cần rà soát kỹ phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện; quản lý chặt chẽ quá trình triển khai, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng công trình, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đức Anh