Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của tỉnh

Chiều 4/11, Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của tỉnh.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 149-KL/TW, ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung của kế hoạch, đặt mục tiêu đến năm 2030, bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con; quy mô dân số tỉnh Phú Thọ đạt hơn 4,24 triệu người; tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái; chỉ số phát triển con người (HDI) tương đương mức bình quân của cả nước; tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế....

Lãnh đạo sở Y tế báo cáo dự thảo kế hoạch thực hiện kết luận số 149 về công tác dân số trong tình hình mới

Tiếp đó, hội nghị nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026–2030. Theo đánh giá, giai đoạn 2021–2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh ước đạt 7,6%/năm, cao nhất trong 10 năm qua. Quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 409 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 110,5 triệu đồng, tăng 1,56 lần so với năm 2020.

Trên cơ sở đó, Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức các lễ hội văn hóa gắn với cội nguồn dân tộc.

Dự thảo kế hoạch đặt ra 12 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026–2030 đạt 11–12%/năm; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm đạt trên 910.000 tỷ đồng. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 10%/năm, đạt 85.000 tỷ đồng vào năm 2030; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 220–230 triệu đồng.

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội....

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026–2030

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến vào Báo cáo kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại một số Đảng ủy cơ sở các phường Thanh Miếu, Kỳ Sơn và Vĩnh Yên; đồng thời xem xét công tác cán bộ và các nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Lương Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thông báo Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại một số Đảng ủy cơ sở

GIám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn đề xuất bổ sung ngân sách hỗ trợ lực lượng công an để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Thường vụ, tiếp tục hoàn thiện các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trong hai dự thảo kế hoạch.

Đối với Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2026-2030, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy nhấn mạnh đến các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá cần triển khai thực hiện, trên cơ sở bám sát các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030 và các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo việc triển khai trong các nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể cho các dự án mang tính chiến lược trong và ngoài ngân sách cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; dành nguồn lực trong công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội; quan tâm cho con em thuộc diện bị thu hồi đất giải phóng mặt bằng đi học nghề có định hướng để sau này làm việc ngay tại các dự án đến đầu tư; quan tâm bổ sung cơ sở vật chất nhằm hiện đại hóa xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh...

Phan Cường