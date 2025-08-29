Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Sáng 29/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ họp, nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai các dự án phát triển đô thị, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; ý tưởng quy hoạch, xây dựng công viên Văn hóa và Tháp Hùng Vương; xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; tiến độ triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo Đề án thiết lập Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Phú Thọ trên mạng internet; Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo Dự thảo Quy định về việc tặng Huy hiệu Đảng trong Đảng bộ tỉnh; Đề án sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu chỉ đạo các nội dung tại cuộc họp.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ cùng các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với tình hình triển khai các dự án phát triển đô thị, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 401 dự án phát triển nhà ở thương mại, tổng vốn đầu tư trên 867 nghìn tỷ đồng. Trong đó, có 269 dự án đã được chấp thuận nhà đầu tư và đã lựa chọn được nhà đầu tư, còn 132 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư chưa lựa chọn nhà đầu tư. Đối với các dự án nhà ở xã hội, tổng số nhà ở xã hội của tỉnh được giao hoàn thành giai đoạn 2021-2025 là 3.877 căn, đến năm 2030 là 64.400 căn; tổng số căn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành giai đoạn 2021-2025 là 3.797 căn; đến năm 2030 phấn đấu hoàn thành 69.660 căn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng các dự án đang triển khai thực hiện, các dự án đã có chủ trương đầu tư. Đồng thời, có giải pháp thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; đảm bảo đạt mục tiêu, tiến độ đề ra.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị

Tiếp đó, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với ý tưởng quy hoạch mở rộng Quảng trường Hùng Vương, không gian văn hóa, công trình công cộng với cảnh quan công viên cây xanh, điểm nhấn là công trình mang tính biểu tượng cho tỉnh Phú Thọ với tên gọi “Tháp Hùng Vương" tại khu chợ trung tâm cũ, phường Việt Trì. Khu vực nghiên cứu lập dự án có diện tích trên 2,52ha, trong đó Tháp Hùng Vương được quy hoạch với chủ thuyết “Sức sống của người Phú Thọ từ cội nguồn đến tương lai”.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là công trình kiến trúc, văn hóa quan trọng, vừa có ý nghĩa về truyền thống lịch sử, vừa mang tính biểu tượng Quốc gia, dân tộc và biểu tượng của tỉnh Phú Thọ mới. Đồng ý chủ trương về địa điểm xây dựng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao BTV Đảng ủy lãnh đạo UBND tỉnh nghiên cứu, tham vấn về tên gọi của công trình cho phù hợp; thực hiện đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ bổ sung dự án vào chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2026-2030; chỉ đạo, triển khai các bước chuẩn bị đầu tư (thi tuyển kiến trúc; lập, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư) theo quy định.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cho ý kiến về việc sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Đối với dự án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là mong muốn và cũng là ước nguyện thiêng liêng của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nói riêng và đồng bào cả nước nói chung. Qua đó, góp phần tôn vinh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa của Đất Tổ Hùng Vương. Đồng thời, tượng đài sẽ trở thành một điểm nhấn văn hóa, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, gắn kết quá khứ hào hùng với hiện tại và tương lai phát triển của đất nước. Đồng chí giao BTV Đảng ủy lãnh đạo UBND tỉnh nghiên cứu, báo cáo, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Tượng đài tại chân đồi Phú Bùng, Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Công an tỉnh, Sở VH, TT&DL, Khu di tích lịch sử Đền Hùng tiếp tục bám sát, phối hợp với Bộ VH, TT&DL đẩy nhanh trình tự thực hiện việc điều chỉnh cục bộ, bổ sung công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vào Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng; phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản hoàn thành việc xây dựng Tượng đài.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi báo cáo việc ban hành Quy định xét tặng Huy hiệu Đảng trong Đảng bộ tỉnh

Tiếp đó, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với chủ trương thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở tích hợp 3 quy hoạch tỉnh trước sáp nhập, đồng thời điều chỉnh địa giới, đơn vị hành chính phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; điều chỉnh, bổ sung các định hướng lớn, hành lang kinh tế, các khâu đột phá, trọng tâm phát triển của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với chủ trương thực hiện điều chỉnh quy hoạch, đồng thời yêu cầu, Đảng ủy UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện xong trước ngày 31/12/2025. Đồng chí lưu ý, quy hoạch phải đảm bảo có tầm nhìn dài hạn, có tính đột phá, kỷ nguyên mới, tư duy mới; kết hợp tư vấn nước ngoài và trong nước để có những ý tưởng sáng tạo, đột phá.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực cho ý kiến về việc sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất các Hội quần chúng trên địa bàn tỉnh

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh cho ý kiến về triển khai quy hoạch, xây dựng Tháp Hùng Vương

Nhất trí với Đề án thiết lập Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Phú Thọ trên mạng Internet, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Việc tạo lập một kênh thông tin chính thống, công khai của Đảng bộ tỉnh trên không gian mạng là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu truyền tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đăng tải, cung cấp thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, thành tựu KT-XH, an ninh – quốc phòng và quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh cũng như bạn bè quốc tế. Đồng chí lưu ý, các thông tin được đăng tải phải đảm bảo phong phú, cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, không bị chồng lấn với Trang thông tin của UBND tỉnh (Cổng giao tiếp điện tử tỉnh).

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với Dự thảo Quy định về việc tặng Huy hiệu Đảng trong Đảng bộ tỉnh; Đề án sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh và một số nội dung về công tác cán bộ.

Đinh Vũ