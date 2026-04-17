Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng 17/4 (tức ngày mùng 1/3 năm Bính Ngọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, bày tỏ lòng biết ơn các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.

Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức dâng hương tại Đền Thượng.

Trước anh linh Tiên tổ, Ban Tổ chức cầu mong các Vua Hùng và các bậc tiền nhân phù hộ cho công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026 thành công tốt đẹp.

Cùng tham gia có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức; các thành viên Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí: Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức; Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức thực hiện nghi thức thượng cờ tại Đền Thượng.

Trong không khí linh thiêng, thành kính, đoàn đã dâng hương, hoa và lễ vật tại Đền Thượng, Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân và Đền Tổ Mẫu Âu Cơ.

Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 dâng hương tại Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Trước anh linh Tiên tổ, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc cùng các thành viên Ban Tổ chức đã kính cẩn báo công, đồng thời cầu mong các Vua Hùng và các bậc tiền nhân phù hộ cho công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026 được triển khai thuận lợi, an toàn, trang nghiêm và thành công tốt đẹp.

Ban Tổ chức cũng nguyện đoàn kết, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương trong tỉnh nhằm bảo đảm các hoạt động phần lễ và phần hội diễn ra đúng kế hoạch, chất lượng, an toàn tuyệt đối; đồng thời kỳ vọng thời tiết thuận lợi, hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 dâng hương tại Đền Mẫu.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là sự kiện văn hóa, tâm linh đặc biệt quan trọng của dân tộc, không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn là dịp để quảng bá, tôn vinh giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ.

Năm 2026, cùng với chuỗi hoạt động trong Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đón đông đảo đồng bào và du khách thập phương về dâng hương, tham quan, trải nghiệm. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội.

