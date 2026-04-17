Tự hào con Lạc cháu Hồng

Như lời hẹn ước thiêng liêng trải dài suốt mấy nghìn năm lịch sử, tháng Ba về, trái tim triệu triệu con dân đất Việt khắp bốn phương trời lại chung nhịp đập hướng về non thiêng Nghĩa Lĩnh, thành kính thắp nén tâm hương tri ân công đức tổ tiên. Trăm cây một cội, trăm con một nhà – nghĩa “đồng bào” thiêng liêng cùng chung một cội nguồn, cùng chung một ngày giỗ Tổ đã lắng sâu trong tâm thức mỗi người Việt Nam, cộng hưởng cùng niềm tự hào nguồn gốc con Lạc cháu Hồng, trở thành sợi dây kết nối linh thiêng hun đúc sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ mạch nguồn thiêng ấy, định hướng chiến lược “Từ Đền Hùng nhìn ra cả nước và cả nước hướng về Đền Hùng” tiếp tục vang vọng, nâng đỡ niềm tin, khơi dậy khát vọng để dân tộc Việt Nam vững bước vươn cao, bay xa trong thời đại mới...

Dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.

Trong chiều sâu lịch sử và tâm thức dân tộc, hai tiếng “đồng bào” không chỉ là cách gọi thân thương mà còn là sự xác tín thiêng liêng về cội nguồn chung của người Việt. Truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nở thành một trăm người con khỏe mạnh, khôi ngô đã trở thành biểu tượng bất diệt về nguồn gốc Tiên Rồng cao quý. Năm mươi người con theo cha xuống biển, năm mươi người con theo mẹ lên núi, cùng nhau mở cõi, dựng xây non sông gấm vóc, đặt nền móng đầu tiên cho quốc gia Văn Lang – Nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Từ huyền thoại thiêng liêng ấy, ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với non sông đất nước đã được hun đúc qua bao thế hệ, trở thành cội rễ bền vững làm nên sức mạnh trường tồn của dân tộc Việt Nam. Chính từ niềm tự hào nguồn gốc con Lạc cháu Hồng ấy, Đền Hùng - nơi thờ tự các Vua Hùng, những người có công dựng nước đã trở thành điểm hội tụ linh thiêng trong đời sống tâm linh dân tộc. Mỗi dịp tháng Ba về, hành trình trở về Đất Tổ không chỉ là cuộc hành hương tâm linh mà còn là sự trở về với cội nguồn lịch sử, trở về với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh tinh thần để các thế hệ hôm nay tiếp nối sự nghiệp dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Với mỗi người dân đất Việt, về với Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ là trở về với cội nguồn thiêng liêng của dân tộc, trở về với lòng thành kính tri ân công lao các Vua Hùng đã khai sơn phá thạch, dựng nên bờ cõi. Hiếm có dân tộc nào trên thế giới có một hình thức tín ngưỡng thờ Tổ chung của quốc gia bền bỉ và sâu sắc như vậy. Từ truyền thống thờ gia tiên trong mỗi gia đình, thờ tổ họ trong mỗi dòng họ, thờ thành hoàng làng ở mỗi làng quê cho đến thờ Quốc Tổ tại Đền Hùng, tất cả hợp thành một chỉnh thể văn hóa đặc sắc, tạo nên sức mạnh cố kết cộng đồng và bản sắc riêng có của dân tộc Việt Nam.

Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, Đền Hùng luôn được các triều đại và Nhân dân ta trân trọng gìn giữ, hương khói phụng thờ. Từ thời phong kiến đến thời đại Hồ Chí Minh, truyền thống hướng về cội nguồn chưa bao giờ bị gián đoạn. Ngay trong những thời khắc cam go nhất của đất nước, ngày Giỗ Tổ vẫn được tổ chức trang nghiêm như một lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm với non sông. Năm 1946, thay mặt Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã về dâng hương tại Đền Hùng, kính cáo với tổ tiên về vận mệnh đất nước. Năm 1954, tại chính nơi linh thiêng này, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời căn dặn ấy không chỉ là mệnh lệnh của lịch sử, mà còn là lời hiệu triệu thiêng liêng hun đúc ý chí cho toàn dân tộc trong suốt chặng đường đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc hôm nay.

Trải qua bao biến thiên của lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương vẫn bền bỉ tồn tại trong đời sống tinh thần của Nhân dân như một mạch nguồn không bao giờ vơi cạn. Việc Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại càng khẳng định giá trị đặc biệt của truyền thống văn hóa Việt Nam trong kho tàng văn hóa thế giới. Ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng Ba âm lịch hằng năm đã trở thành Quốc lễ – ngày hội lớn của toàn dân tộc, biểu tượng sinh động cho tinh thần hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên.

Những năm gần đây, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng được tổ chức ngày càng trang nghiêm, thành kính, văn minh và giàu bản sắc. Với vai trò “con trưởng tạo lệ”, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước và cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di tích và lễ hội. Không chỉ Nhân dân địa phương, mà đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài đều thành tâm hướng về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ. Từ miền núi đến miền xuôi, từ trong nước đến khắp năm châu, hàng triệu trái tim con Lạc cháu Hồng cùng hướng về Nghĩa Lĩnh linh thiêng, thắp nén tâm hương tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, tinh thần “đồng bào” bắt nguồn từ huyền thoại bọc trăm trứng hôm nay tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ trong chủ trương sắp xếp, mở rộng không gian phát triển theo hướng liên kết vùng. Việc định hướng hợp nhất địa giới hành chính giữa Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình không chỉ là bước đi phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, mà còn thể hiện sinh động truyền thống đoàn kết từ cội nguồn Tiên Rồng của dân tộc. Trên nền tảng lịch sử, văn hóa chung của vùng Đất Tổ, sự liên kết không gian phát triển ấy sẽ tạo thêm động lực mới để phát huy tiềm năng, lợi thế của khu vực trung du và miền núi phía Bắc, góp phần xây dựng một vùng phát triển năng động, giàu bản sắc, xứng đáng là trung tâm kết nối văn hóa cội nguồn của cả nước. Đó cũng chính là sự tiếp nối sinh động tinh thần “Từ Đền Hùng nhìn ra cả nước và cả nước hướng về Đền Hùng”, để từ mạch nguồn thiêng liêng của lịch sử, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa thành động lực phát triển trong thời kỳ mới.

Hướng về Đền Hùng hôm nay không chỉ là trở về với truyền thống, mà còn là trở về với trách nhiệm của mỗi người con đất Việt trong công cuộc dựng xây và phát triển đất nước. Niềm tự hào nguồn gốc Tiên Rồng, niềm tin vào cội nguồn dân tộc tiếp tục được hun đúc thành sức mạnh tinh thần to lớn, kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với tương lai. Từ đỉnh Nghĩa Lĩnh linh thiêng, tinh thần đoàn kết “đồng bào” tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực để toàn dân tộc chung sức đồng lòng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Tự hào con Lạc cháu Hồng không chỉ là niềm tự hào về nguồn cội, mà còn là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm tiếp nối sự nghiệp cha ông, gìn giữ non sông gấm vóc, để đất nước Việt Nam trường tồn cùng thời gian.

Cẩm Ninh