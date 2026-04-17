Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Kiểm tra công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026

Sáng 17/4, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đã kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị cho các hoạt động của lễ hội. Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đại diện các sở, ngành liên quan.

Đoàn kiểm tra khu vực tổ chức Hội trại văn hóa và trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, sản vật địa phương.

Trong buổi kiểm tra, đoàn đã khảo sát một số địa điểm, khu vực trọng điểm tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng; khu vực tổ chức Hội trại văn hóa và trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, sản vật địa phương tại đồi Phú Bùng; đồng thời kiểm tra công tác chỉnh trang, trang trí tại một số tuyến đường trung tâm và khu vực phụ cận.

Lãnh đạo các địa phương trực tiếp báo cáo, giới thiệu với đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của các sở, ngành, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng và 18 cụm xã trong triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị lễ hội. Các hạng mục cơ bản được triển khai đúng tiến độ, góp phần bảo đảm điều kiện tổ chức các hoạt động trang trọng, an toàn, hiệu quả.

Đoàn kiểm tra công tác tổ chức tại khu hội trại phường Vĩnh Phúc.

Để bảo đảm lễ hội diễn ra thành công, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung cao độ, khẩn trương hoàn tất toàn bộ các phần việc còn lại. Trong đó, cần chú trọng chỉnh trang, cải tạo cảnh quan toàn bộ Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các vùng phụ cận theo hướng xanh, sạch, đẹp, tạo ấn tượng tốt đối với Nhân dân và du khách.

Đối với các cụm xã, đồng chí yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị hội trại văn hóa; đặc biệt, các trại phải được thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Mỗi trại cần bố trí không gian trưng bày hiện vật, tư liệu, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP tiêu biểu, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, tạo điểm nhấn hấp dẫn trong hành trình về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, khẩn trương hoàn tất toàn bộ các phần việc còn lại.

Riêng khu vực quảng trường, sân vận động và nút giao cao tốc IC7 – những điểm có lưu lượng người và phương tiện lớn trong dịp lễ hội, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hệ thống trang trí trực quan, bảo đảm mỹ quan đồng bộ. Đặc biệt, cần xây dựng phương án phân luồng giao thông khoa học, bố trí lực lượng điều tiết hợp lý, bảo đảm an toàn, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc; tăng cường vệ sinh môi trường, thu gom rác thải kịp thời, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, phục vụ du khách tham dự sự kiện.

Lê Minh


 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long