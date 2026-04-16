Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra tiến độ các dự án khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều 16/4, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện các dự án khắc phục hậu quả thiên tai do Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ làm chủ đầu tư. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan và Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và đoàn công tác kiểm tra dự án tái định cư vùng thiên tai Hon 2, xã Xuân Viên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng đoàn đã kiểm tra dự án khu tái định cư vùng thiên tai Hon 2, xã Xuân An, huyện Yên Lập (cũ), nay là xã Xuân Viên. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất hơn 3ha, nhằm di dời, ổn định cuộc sống cho khoảng 40 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, thi công đạt 45% khối lượng. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của dự án, đồng thời, yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; phối hợp với chính quyền địa phương sớm hoàn thiện các thủ tục để đưa các hộ dân có nguy cơ cao bị ảnh hưởng đến nơi ở mới trước mùa mưa bão; hỗ trợ điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và đoàn công tác kiểm tra dự án gia cố, nâng cấp các đoạn đê, kè xung yếu và hệ thống tường ngăn lũ thuộc đê tả, hữu sông Thao.

Tại dự án gia cố, nâng cấp các đoạn đê, kè xung yếu và hệ thống tường ngăn lũ thuộc đê tả, hữu sông Thao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc thi công. Dự án có tổng mức đầu tư 228 tỷ đồng, quy mô xử lý gần 20km đê, kết hợp giao thông.

Sau hơn 4 tháng triển khai, nhiều hạng mục đã đạt tiến độ, như các tuyến đê hữu Ngòi Vần, đê hữu sông Thao. Tuy nhiên, dự án gặp vướng mắc về xác định giá đất, hồ sơ đất đai của người dân; việc di chuyển hệ thống điện và nguồn cung vật liệu xây dựng gặp khó khăn. Để tháo gỡ vướng mắc, chủ đầu tư đề nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương sớm ban hành giá đất cụ thể; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo nguyên vật liệu thi công; đồng thời, xây dựng phương án đề xuất tỉnh nâng công suất các mỏ phục vụ thi công các dự án.

Các địa phương có dự án đi qua cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng với lộ trình, mốc thời gian cụ thể, đồng thời, sớm ban hành giá đất, hướng dẫn cụ thể việc di chuyển hạ tầng kỹ thuật, góp phần hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

Minh Thuật - Cao Tuấn