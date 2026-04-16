Kỷ niệm 20 năm thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Tối 16/4, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc (Vietcombank Vĩnh Phúc) tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng và kỷ niệm 20 năm thành lập.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và đông đảo khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc Vietcombank Vĩnh Phúc.

Hiện nay, dư nợ tín dụng của Vietcombank Vĩnh Phúc đạt trên 18.500 tỷ đồng, nguồn vốn trên 14.000 tỷ đồng; hoạt động thanh toán quốc tế đạt khoảng 1,8 tỷ USD. Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Vietcombank Vĩnh Phúc còn là đơn vị tích cực trong công tác an sinh xã hội, trách nhiệm cộng đồng.

Trong suốt 20 năm qua, Vietcombank Vĩnh Phúc đã tham gia các hoạt động giảm nghèo, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; đồng hành với tỉnh trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Với các kết quả đó, Vietcombank Vĩnh Phúc đã vinh dự 2 năm liên tiếp được nhận cờ chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hệ thống Vietcombank, Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2024 dành cho các đơn vị có hoạt động kinh doanh xuất sắc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Vietcombank Vĩnh Phúc đạt được trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, các chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp cùng chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đã được triển khai hiệu quả; mặt bằng lãi suất huy động và cho vay giảm, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp cận nguồn vốn, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh tỉnh đang xây dựng kịch bản tăng trưởng hai con số, đồng chí khẳng định vai trò quan trọng của ngành Ngân hàng trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, Vietcombank Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí nhằm hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân; đồng thời đẩy mạnh tín dụng xanh, tín dụng bền vững, gắn với trách nhiệm xã hội và an sinh xã hội.

Đồng chí cũng kỳ vọng VietcomBank Vĩnh Phúc tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu”, là đối tác tin cậy đồng hành cùng tỉnh trong mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp - thương mại - logistics hiện đại của vùng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức “Khát vọng tuổi 20”.

Tại lễ kỷ niệm đồng chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực vào hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân của Vietcombank Vĩnh Phúc.

Cũng nhân dịp này, Vietcombank Vĩnh Phúc đã trao tặng gói An sinh xã hội trị giá 5 tỷ đồng cho tỉnh Phú Thọ nhằm tài trợ các hoạt động trong lĩnh vực y tế.

Vietcombank Vĩnh Phúc trao tặng gói an sinh xã hội trị giá 5 tỷ đồng cho tỉnh Phú Thọ.

Hà Giang - Đức Thiện