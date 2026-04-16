Đẩy nhanh xử lý hồ sơ quá hạn, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 16/4, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến và kết quả đánh giá theo Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, tính đến ngày 14/4/2026, sau 35 ngày triển khai Chiến dịch cao điểm 45 ngày tập trung xử lý dứt điểm hồ sơ thủ tục hành chính chậm hạn, quá hạn, toàn tỉnh đã xử lý được 6.750 hồ sơ, đạt 78% tổng số hồ sơ cần giải quyết. Số hồ sơ tồn đọng giảm mạnh từ 8.620 hồ sơ (ngày 10/3) xuống còn 1.870 hồ sơ. Một số địa phương, đơn vị có kết quả tích cực, giảm mạnh hồ sơ tồn đọng như Công an tỉnh và các xã: Bình Tuyền, Bình Xuyên, An Nghĩa, Bình Nguyên.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, kết quả triển khai còn hạn chế. Sau hơn 30 ngày thực hiện chiến dịch, số hồ sơ quá hạn chưa được cải thiện đáng kể, thậm chí có xu hướng tăng. Điển hình, xã Phú Khê tăng từ 4 lên 23 hồ sơ, xã Mường Động tăng từ 22 lên 25 hồ sơ; xã Kim Bôi không những chưa xử lý được hồ sơ tồn đọng mà còn phát sinh thêm.

Cùng với đó, kết quả cải thiện Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp (Bộ Chỉ số 766) của tỉnh có chuyển biến nhưng chưa bền vững. Tổng điểm đạt 94,78, tăng 0,97 điểm so với trước, song thứ hạng lại giảm 1 bậc, xuống vị trí 24/34 tỉnh, thành phố. Một số chỉ số thành phần đạt kết quả cao như mức độ hài lòng và công khai, minh bạch đạt tối đa; tuy nhiên, các chỉ số về tiến độ giải quyết hồ sơ và số hóa vẫn còn hạn chế.

Ở cấp sở, ngành, sự chênh lệch giữa các đơn vị còn rõ nét. Các đơn vị như Sở Xây dựng, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Công Thương thuộc nhóm dẫn đầu; trong khi Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp vẫn nằm trong nhóm cuối, ảnh hưởng đến kết quả chung. Ở cấp xã, khoảng cách giữa đơn vị có điểm số cao nhất và thấp nhất lên tới hơn 8 điểm, phản ánh sự thiếu đồng đều trong tổ chức thực hiện.

Theo đánh giá, bên cạnh nguyên nhân khách quan từ việc chuyển đổi, nâng cấp Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin của các bộ, ngành khiến việc đồng bộ dữ liệu chưa ổn định, nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số đơn vị chưa quyết liệt; việc tổ chức thực hiện thiếu đồng bộ; tiến độ số hóa hồ sơ còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh, thời gian còn lại của chiến dịch không nhiều, kết quả đạt được sẽ phụ thuộc lớn vào mức độ quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, do đó, các đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thành dứt điểm các mục tiêu đã đề ra.

Đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp xã, phải được tập trung giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đối với những hồ sơ còn vướng mắc, không thể giải quyết trước ngày 30/4, cần trả lời rõ ràng cho người dân, đồng thời hướng dẫn cụ thể việc bổ sung giấy tờ, thông tin cần thiết.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ động theo dõi, cập nhật số liệu để tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, thông báo cụ thể các đơn vị, địa phương còn tồn đọng nhiều hồ sơ, yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/4.

