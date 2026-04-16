Cập nhật kiến thức về công tác quản lý giá, thẩm định giá

Ngày 16/4, Sở Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn cập nhật kiến thức về công tác quản lý giá và thẩm định giá cho gần 500 học viên là đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo và cán bộ phụ trách lĩnh vực tài chính - giá tại 148 UBND xã, phường trên địa bàn.

Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt và trao đổi 3 chuyên đề trọng tâm, gồm: Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn phương pháp định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn định giá tài sản trong tố tụng theo Nghị định số 250/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tài chính - giá tại địa phương được nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững quy định pháp luật, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Đây là dịp để các học viên trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giá trên địa bàn.

Minh Thuật - Cao Tuấn