Đại hội Hội Chữ thập đỏ Trường Đại học Hùng Vương

Ngày 16/4, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự Đại hội có lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương.

Nhiệm kỳ 2021-2026, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của nhà trường phát triển khá toàn diện, từng bước đi vào chiều sâu. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được triển khai thiết thực, hiệu quả; công tác cứu trợ được duy trì thường xuyên; phong trào hiến máu tình nguyện phát triển ổn định; công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh.

Trong 5 năm, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng; ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin 75 triệu đồng; vận động cán bộ, viên chức và sinh viên ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt và các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phát động, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Công tác “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” được quan tâm thực hiện. Hằng năm, Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ vào dịp Tết Nguyên đán và ngày 27/7. Nhà trường nhận phụng dưỡng suốt đời 2 Mẹ Việt Nam anh hùng với mức trợ cấp 1,5 triệu đồng/tháng. Phong trào hiến máu tình nguyện là một trong những điểm nhấn nổi bật. Trong nhiệm kỳ, Hội đã vận động hiến trên 5.700 đơn vị máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân.

Lãnh đạo nhà trường chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các phong trào nhân đạo, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cán bộ, giảng viên và sinh viên.Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IV gồm 25 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ tới.

Trường Giang