Bão BUALOI tiếp tục mạnh thêm khi vào Biển Đông, miền Trung mưa lớn

Sáng 26/9, tâm bão BUALOI ở khoảng 12,2°N – 123,3°E, trên khu vực miền Trung Philippines. Dự báo, khoảng 7 giờ ngày 27/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 30 – 35 km/giờ, đi vào Biển Đông, có xu hướng mạnh lên.

Vị trí và đường đi của bão BUALOI. Ảnh: KTTV

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 26/9, tâm bão ở khoảng 12,2°N – 123,3°E, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất cấp 11 (103 – 117 km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Dự báo, khoảng 7 giờ ngày 27/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 30 – 35 km/giờ, đi vào Biển Đông, có xu hướng mạnh lên. Vị trí bão tại 14,5°N – 116,6°E, sức gió cấp 11 – 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm11,5–17,0°N; Đông kinh tuyến 114,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông Bắc và giữa Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 28/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 30 km/giờ, tiếp tục mạnh thêm. Vị trí bão tại16,7°N – 110,5°E, sức gió cấp 13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm 12,0–20,0°N; Đông kinh tuyến 108,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc và giữa Biển Đông, Hoàng Sa, vùng biển Nam Quảng Trị – Quảng Ngãi.

Khoảng 7 giờ ngày 29/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25 km/giờ. Vị trí bão tại 19,0°N – 105,5°E, sức gió cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm 13,5–21,0°N; Tây kinh tuyến 113,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Tây Bắc và giữa Biển Đông, Hoàng Sa, Nam Quảng Trị – Quảng Ngãi, Nam vịnh Bắc Bộ.

Cảnh báo trong 72 – 96 giờ tới, bão tiếp tục đi nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25 km/giờ. Cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 26/9 vùng biển phía Đông Bắc và giữa Biển Đông có gió cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 8 – 9. Vùng gần tâm bão có gió cấp 10 – 12, giật cấp 15, sóng cao 5 – 7 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Các chuyên gia khí tượng cho biết thêm, đêm 25/9 và sáng 26/9, ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25/9 đến 8 giờ ngày 26/9 có nơi trên 90 mm, như: Quất Đông (Quảng Ninh) 217,4 mm, Hương Trạch (Hà Tĩnh) 98,6 mm, Hướng Hóa (Quảng Trị) 143,4 mm, Quan Tượng Đài (TP. Huế) 186,2 mm.

Dự báo, từ sáng 26/9 đến sáng 27/9, ở khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30 – 70 mm. Cục bộ có nơi trên 150 mm. Thời gian mưa chủ yếu từ sáng 26/9 đến sáng 27/9. Cảnh báo cường suất mưa lớn lớn hơn 100 mm/3 giờ

Ngoài ra, ngày và đêm 26/9, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tổng lượng mưa phổ biến 20 – 40 mm. Cục bộ có nơi trên 100 mm. Cảnh báo cường suất mưa lớn trên 80 mm/3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo ngày và đêm 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng khả năng có mưa lớn diện rộng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 (do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá).

Mưa lớn có thể gây: Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; Lũ quét trên sông, suối nhỏ; Sạt lở đất trên sườn dốc...

Nguồn baotintuc.vn