Bảo đảm an toàn khi hồ Thanh Lanh xả tràn

Hồ Thanh Lanh – một trong những hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nằm dưới chân dãy Tam Đảo, có dung tích thiết kế trên 30 triệu m3 nước, không chỉ đóng vai trò quan trọng trong cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp mà còn là điểm đến du lịch sinh thái nổi tiếng.

Tính đến 10h00 ngày 26/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5, mực nước hồ Thanh Lanh đã lên tới cao trình +76,67m và đang tiếp tục dâng lên.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo, bắt đầu từ 17 giờ ngày 26/8/2025, hồ Thanh Lanh sẽ tiến hành xả tràn xuống cao trình Cote +75,00m, với lưu lượng từ 10m3/s đến 50m3/s tùy theo diễn biến mưa lũ.

Việc điều tiết xả tràn được thực hiện nhằm bảo đảm an toàn công trình hồ, đồng thời duy trì nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và hạn chế tình trạng ngập úng tại vùng hạ du.

Hồ Thanh Lanh tiến hành xả tràn từ 17 giờ ngày 26/8 nhằm tiếp tục ứng phó với hoàn lưu cơn bão số 5.

Hiện tại, cùng với việc xả nước, lực lượng chức năng đã triển khai phương tiện, vật tư theo phương án PCTT&TKCN hồ Thanh Lanh đã được phê duyệt; tổ chức chốt chặn tại các ngầm, tràn qua đường, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và phương tiện giao thông trong thời gian điều tiết. Các địa phương vùng hạ du cũng được yêu cầu chủ động xây dựng phương án ứng phó với ngập úng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Ban quản lý hồ cho biết, công tác theo dõi diễn biến, tuần tra, canh gác tại công trình sẽ được duy trì 24/24 giờ để phát hiện, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn hồ chứa và an toàn vùng hạ du trong suốt thời gian ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5.

Lê Minh