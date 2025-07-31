Bảo đảm chặt chẽ trong công tác cai nghiện ma túy

Từ ngày 1/3/2025, các cơ sở điều trị nghiện ma túy thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được chuyển giao cho Công an tỉnh quản lý và được cơ cấu lại thành cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy. Trên tinh thần nhân văn, nghiêm khắc, Công an tỉnh đã bắt tay ngay vào công việc với quyết tâm không để gián đoạn, ngắt quãng, gây ảnh hưởng tới công tác cai nghiện và tâm lý của học viên.

Người cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tham gia lao động trị liệu.

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (xã Chân Mộng), ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, hơn 40 cán bộ nhận nhiệm vụ đã sát cánh cùng cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc tại đây bắt tay ngay vào công việc, đảm bảo cơ sở đi vào hoạt động liên tục, không bị ngắt quãng kể từ ngày 1/3/2025.

Căn cứ quyết định của Bộ Công an, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đã xây dựng quy trình cai nghiện cụ thể, phân công nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Sau khi hoàn thành các giai đoạn cắt cơn, giải độc và điều trị rối loạn tâm thần, người cai nghiện được chuyển sang giai đoạn giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách thông qua học tập và rèn luyện nội vụ... Người cai nghiện lao động, học nghề kết hợp giáo dục theo quy định của Nhà nước. Đến nay, sau gần 4 tháng rèn luyện, người cai nghiện mau túy có chuyển biến rõ rệt, tự giác và tuân thủ nội quy.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh thông tin: Việc tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý. Đây chính là biện pháp “giảm cầu”, phát triển nghiệp vụ nhằm đấu tranh triệt phá “nguồn cung”, cảm hoá giáo dục hướng nghiệp dạy nghề người nghiện ma tuý cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng. Hiện nay, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 quản lý gần 200 người nghiện. Sau gần 4 tháng tiếp quản đến nay, cơ sở tiếp nhận mới hơn 40 trường hợp và hoàn thành công tác cai nghiện cho 20 người. Việc cai nghiện bảo đảm đúng yêu cầu, tuân thủ phác đồ điều trị mà Bộ Công an đã xây dựng.

Theo đánh giá của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, những ngày đầu tiếp quản, tâm lý của người nghiện ma túy có chút lo ngại vì khi Công an quản lý thì các quy định sẽ chặt chẽ hơn. Một số trường hợp cai nghiện tự nguyện có ý định xin về nhà... Sau quá trình nắm bắt, hiểu được những suy nghĩ đó, cán bộ Cơ sở cai nghiện ma tuý đã gặp gỡ, tuyên truyền, động viên, chia sẻ để những người nghiện hiểu rằng, trên tinh thần cộng tác, giúp đỡ, chia sẻ, mỗi cán bộ công an sẽ là người thầy; một bác sĩ tâm lý giúp họ đoạn tuyệt với ma tuý.

Nguyên là cán bộ công tác tại Bệnh viện Công an tỉnh, Thiếu tá Đỗ Trí Hùng, cán bộ Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 cho biết: Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý, cán bộ y tế thực hiện việc tiếp nhận, sàng lọc, đánh giá, phân loại, xác định tình trạng nghiện; tổ chức thực hiện công tác cai nghiện và quản lý cai nghiện. Có người lần đầu vào cơ sở nhưng cũng có trường hợp từng nhiều lần tái nghiện... Trong khi đó, công tác quản lý ở cơ sở cai nghiện không giống với môi trường của trại tạm giam hay trại giam. Ở đây, người nghiện là những người bệnh nên nếu chỉ dùng các hình phạt và biện pháp cứng nhắc thì không có tác dụng mà phải tư vấn thuyết phục để người nghiện yên tâm.

Cán bộ Y tế thăm khám cho người cai nghiện ma túy.

Từ ngày 1/7 tỉnh Phú Thọ mới đi vào hoạt động, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, số 3 thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũ tiếp tục được giao cho Công an tỉnh, với nỗ lực tiếp nhận tối đa viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ sở cai nghiện, Công an tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Trong đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy giữ vai trò chủ công trong việc thẩm tra tiêu chuẩn chính trị đối với số viên chức, người lao động có nguyện vọng tiếp tục ở lại công tác. Đây là cơ sở để thực hiện thủ tục tuyển dụng và tiếp tục ký hợp đồng không xác định thời hạn với người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Kiểm tra công tác tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Tam Dương), Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay đang có diễn biến phức tạp, do đó công tác cai nghiện, giáo dục, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy có vai trò quan trọng. Tiếp nhận nhiệm vụ mới, các cơ sở cai nghiện cần rà soát, đánh giá, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ để bố trí phương án hợp lý, làm sao để bộ máy cơ sở cai nghiện hoạt động liên tục, không gián đoạn; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tiếp nhận, điều trị, tư vấn tâm lý và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy; xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn vững, tinh thần trách nhiệm cao, luôn tận tâm, tận lực vì mục tiêu giúp người nghiện từ bỏ ma túy, trở lại làm người có ích cho xã hội.

Đến nay, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã chủ động xây dựng phương án bảo vệ an ninh, an toàn cơ sở điều trị, bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác, thực hiện tuần tra canh gác, bảo vệ, đảm bảo không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Nhiệm vụ mới nhưng các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận công việc, học hỏi, hoàn thiện về chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huy Thắng