Bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm

Vào dịp cuối năm, nhu cầu về thực phẩm của người tiêu dùng thường cao hơn. Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp, một bộ phận người tiêu dùng đang băn khoăn về việc bảo đảm nguồn cung cho các ngày lễ, Tết. Hiện, ngành Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để khống chế dịch bệnh, đẩy mạnh chăn nuôi nhiều loại gia súc, gia cầm khác. Bên cạnh đó, với tổng đàn vật nuôi của tỉnh hiện nay, hoàn toàn đảm bảo nguồn cung cho thị trường với giá ổn định.

Nhờ chủ động phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt việc cách ly và tiêm phòng vắc xin nên trại lợn của gia đình ông Nguyễn Văn Soạn ở phường Phú Thọ chủ động tái đàn mới với khoảng 70 con lợn thịt, bảo đảm thời gian xuất chuồng vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Ông Soạn cho biết: "Để bảo đảm có đàn lợn khỏe mạnh, xuất bán vào dịp tháng Chạp, gia đình tôi đã lựa chọn con giống khỏe mạnh từ đàn nái của nhà, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tôi thường xuyên theo dõi thông tin về thị trường để điều chỉnh phương án chăn nuôi phù hợp. Theo dự báo của các chuyên gia chăn nuôi tại các tập đoàn chăn nuôi lớn, nếu khống chế tốt dịch bệnh và việc tiêu thụ thuận lợi trở lại thì từ nay đến dịp Tết, giá lợn khả năng vẫn giữ ở mức 63.000 - 65.000 đồng/kg hơi. Như vậy, người chăn nuôi vẫn có lãi khoảng 25 - 30%, chúng tôi yên tâm đầu tư".

Còn ông Đỗ Kim Ngọc ở xã Thanh Thủy cũng đang chuẩn bị vào đàn khoảng 10.000 con gà các loại, kịp cung cấp cho thị trường cuối năm. Ông Ngọc chia sẻ: Dịp cuối năm, nhu cầu sử dụng gia cầm, chủ yếu là gà rất cao. Đặc biệt là gà nuôi theo phương pháp an toàn sinh học, thả đồi. Vì vậy, gia đình đã áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học kết hợp với phòng bệnh đầy đủ. Dự kiến năm nay có thể thu được trên 450 triệu đồng từ chăn nuôi gà thịt và trứng.

Gia đình ông Đỗ Kim Ngọc ở xã Thanh Thủy đầu tư chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học, dự kiến dịp cuối năm sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 10.000 con gà thịt.

Hiện, tổng đàn trâu bò của tỉnh đang ổn định khoảng 449.300 con; đàn lợn xấp xỉ 1,86 triệu con; đàn gia cầm khoảng 36,9 triệu con. Tổng sản lượng thịt hơi ước đạt khoảng 570,5 nghìn tấn/năm, tổng sản lượng trứng đạt khoảng 1,47 triệu quả/năm. Toàn tỉnh cũng có trên 5.200 nghìn trang trại chăn nuôi tập trung, trong đó có gần 3.000 trang trại chăn nuôi lợn.

Với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 5%/năm, lĩnh vực chăn nuôi chiếm tỷ trọng gần 60% trong cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời có sự chuyển biến rõ nét theo hướng tăng quy mô trang trại, hình thành các vùng chăn nuôi quy mô tập trung. Một số doanh nghiệp lớn đã sớm ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động chăn nuôi như: Công ty TNHH Lợn giống DABACO Phú Thọ, Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ, Công ty cổ phần chăn nuôi Mavin, Công ty cổ phần C.P Việt Nam... Nhờ đó, tổng đàn có sự gia tăng, giảm bớt tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ theo mô hình nông hộ, giúp công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi đạt hiệu quả cao hơn.

Theo dự báo của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, với tổng đàn như hiện nay, hoàn toàn có thể bảo đảm nhu cầu thực phẩm của người tiêu dùng trong tỉnh, đồng thời cung cấp cho các tỉnh, thành khác vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, theo nhận định của ông Hoàng Mạnh Thông - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản: Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp. Dự kiến giai đoạn cuối năm, giá thành có thể tăng lên, giúp người chăn nuôi có lãi. Tuy nhiên, không vì vậy mà người nuôi tăng mức tái đàn, vào đàn mà cần thận trọng, chăn nuôi theo quy hoạch của từng địa phương. Đồng thời, chú ý phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm đang có diễn biến phức tạp như: Cúm gia cầm, dịch tả, lở mồm long móng, tụ huyết trùng, Newcastle...

Thời điểm hiện tại là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi phát sinh và lây lan, đặc biệt là các loại bệnh truyền nhiễm. Trọng tâm trong thời gian tới của ngành chăn nuôi là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân chuyển dần sang chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, xây dựng các cơ sở an toàn dịch bệnh, hướng tới xây dựng vùng an toàn dịch bệnh... Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cũng đề xuất, mong muốn UBND các xã, phường sớm kiện toàn lại các tổ khuyến nông cơ sở, ký kết hợp đồng đối với đội ngũ thú y viên có kinh nghiệm ở địa phương nhằm theo dõi chặt chẽ tình hình chăn nuôi, kịp thời phát hiện các ổ dịch để có phương án xử lý sớm, tránh lây lan rộng gây thiệt hại cho người chăn nuôi.

Phan Cường