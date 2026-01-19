Xây dựng Đảng
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng

Ngày 19/1, ngày đầu tiên diễn ra các hoạt động của Đại hội XIV của Đảng, các lực lượng an ninh, quân đội đã triển khai lực lượng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và trật tự phục vụ sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm chỉ huy Công an thành phố.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng

Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội trong ngày đầu diễn ra Đại hội.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng

Lực lượng Công an thành phố Hà Nội bảo đảm an toàn trật tự Đại hội XIV của Đảng.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng

Từ 4 giờ 45 phút sáng 19/1, tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm có các đoàn xe đại biểu đi qua lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an các xã, phường cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã đồng loạt ứng trực, triển khai nhiệm vụ. Tất cả nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ ngày đầu các hoạt động Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng

Cảnh sát giao thông dẫn đoàn xe chở đại biểu dự Đại hội trên tuyến Trần Duy Hưng.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng

Công an Thủ đô chủ động phân luồng, điều tiết giao thông linh hoạt, bảo đảm trật tự, an toàn trên các tuyến; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; duy trì thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ huy, điều hành; không để xảy ra sơ suất dù nhỏ nhất, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của Nhân dân.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng

Trên các tuyến đường nội đô, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động đã góp phần hướng dẫn, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn, ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã trưa 19/1.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng

Công an các phường có tuyến giao thông phục vụ Đại hội XIV đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ các lực lượng Công an thành phố trong công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng

Các lực lượng tham gia bảo đảm an toàn cho Đại hội.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng

Cùng với đó lực lượng quân đội đã triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch bảo vệ Đại hội XIV của Đảng, phối hợp các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; bố trí triển khai chuẩn bị lực lượng đầy đủ thành phần, phương tiện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng

Lực lượng Kiểm soát quân sự của Tiểu đoàn 103, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội phối hợp chặt chẽ các lực lượng bảo đảm dẫn đoàn, phân luồng, điều tiết giao thông.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng

Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh thủ đô sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng

Các tổ, vọng quan sát luôn tổ chức canh, trực 24/24 giờ, đặc biệt là các nhiệm vụ phòng, chống phương tiện bay không người lái.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Đại hội An ninh trật tự an toàn Chính trị Đầu tiên Quân đội Phục vụ Sự kiện Thủ đô
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hân hoan hướng về ngày hội lớn

Hân hoan hướng về ngày hội lớn
2026-01-19 06:00:00

baophutho.vn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước sắp chính thức diễn ra. Hướng về ngày hội...

Tin liên quan

Cùng chủ đề

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long