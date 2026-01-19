Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng

Ngày 19/1, ngày đầu tiên diễn ra các hoạt động của Đại hội XIV của Đảng, các lực lượng an ninh, quân đội đã triển khai lực lượng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và trật tự phục vụ sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm chỉ huy Công an thành phố.

Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội trong ngày đầu diễn ra Đại hội.

Lực lượng Công an thành phố Hà Nội bảo đảm an toàn trật tự Đại hội XIV của Đảng.

Từ 4 giờ 45 phút sáng 19/1, tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm có các đoàn xe đại biểu đi qua lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an các xã, phường cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã đồng loạt ứng trực, triển khai nhiệm vụ. Tất cả nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ ngày đầu các hoạt động Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cảnh sát giao thông dẫn đoàn xe chở đại biểu dự Đại hội trên tuyến Trần Duy Hưng.

Công an Thủ đô chủ động phân luồng, điều tiết giao thông linh hoạt, bảo đảm trật tự, an toàn trên các tuyến; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; duy trì thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ huy, điều hành; không để xảy ra sơ suất dù nhỏ nhất, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của Nhân dân.

Trên các tuyến đường nội đô, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động đã góp phần hướng dẫn, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn, ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã trưa 19/1.

Công an các phường có tuyến giao thông phục vụ Đại hội XIV đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ các lực lượng Công an thành phố trong công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Các lực lượng tham gia bảo đảm an toàn cho Đại hội.

Cùng với đó lực lượng quân đội đã triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch bảo vệ Đại hội XIV của Đảng, phối hợp các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; bố trí triển khai chuẩn bị lực lượng đầy đủ thành phần, phương tiện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Lực lượng Kiểm soát quân sự của Tiểu đoàn 103, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội phối hợp chặt chẽ các lực lượng bảo đảm dẫn đoàn, phân luồng, điều tiết giao thông.

Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh thủ đô sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Các tổ, vọng quan sát luôn tổ chức canh, trực 24/24 giờ, đặc biệt là các nhiệm vụ phòng, chống phương tiện bay không người lái.

Theo nhandan.vn