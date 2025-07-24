Báo động II trên sông Bùi và báo động I trên sông Bứa khi nước lũ dâng cao

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, lúc 4h ngày 24/7, mực nước trên sông Bùi tại Trạm thủy văn Lâm Sơn, xã Lương Sơn đã lên 23,4m, trên báo động II là 0,54m. Dự báo, nước sông tiếp tục lên. Mực nước ở sông Bứa tại Trạm thủy văn Thanh Sơn đã lên 23,18m, trên báo động I là 0,18m, dự báo nước sông tiếp tục lên.

Mực nước dâng cao tại sông Bùi, xã Lương Sơn.

Trước diễn biến phức tạp về mưa lũ trên các sông, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đã ra lệnh Báo động II trên sông Bùi cho xã Lương Sơn; ra lệnh Báo động I trên sông Bứa cho các xã Đồng Lương, Vạn Xuân, Thanh Sơn và Võ Miếu.

Yêu cầu các địa phương triển khai lực lượng, vật tư theo cấp báo động đã quy định; tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời những sự cố, hư hỏng đê, kè, cống. Thực hiện việc vận hành cống và trạm bơm ven sông theo đúng quy trình đảm bảo an toàn; thông báo cho nhân dân sinh sống vùng ngoài đê, ven sông để chủ động sơ tán khi nước sông dâng cao.

Mạnh Hùng