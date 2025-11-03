Bão Kalmaegi tăng ba cấp, ngày 5/11 vào Biển Đông

Sau hơn một ngày hình thành, bão tăng ba cấp, vào Biển Đông ngày 5/11 có thể lên cấp 14 và không có dấu hiệu giảm cường độ khi áp sát bờ biển Đà Nẵng - Gia Lai.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết 7h hôm nay, tâm bão trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 12, giật cấp 15 và đang theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo 7h ngày mai, bão ở miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15, chủ yếu theo hướng tây, tốc độ giảm còn 20 km/h. Bão sau đó vào Biển Đông, được tiếp thêm năng lượng từ vùng biển ấm lên tăng cấp. Đến 7h ngày 5/11, tâm bão ở phía đông của giữa Biển Đông, tăng lên cấp 13, giật cấp 15 và hơi chếch lên bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Kalmaegi, sáng 3/11. Ảnh: NCHMF

Đến 7h ngày 6/11, khi ở giữa Biển Đông, cách bờ biển Gia Lai khoảng 430 km, bão mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17, giữ hướng với tốc độ 20 km/h.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết sức gió hiện tại của bão khoảng 108 km/h, trước khi vào Philippines tăng lên 126 km/h, vào Biển Đông có thể lên 144 km/h. Đài Hong Kong cho rằng ở giữa Biển Đông bão sẽ mạnh 165 km/h, áp sát đất liền Gia Lai có thể lên 175 km/h. Đài Hải quân Mỹ cũng nhận định bão tăng cấp khi tiến gần đất liền, sức gió khi đổ bộ có thể lên 185 km/h.

Ảnh hưởng của bão, từ chiều mai vùng biển phía đông của giữa Biển Đông gió mạnh dần từ cấp 6 đến 12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7 m. Ngày 5-6/11, khi bão vào giữa Biển Đông, ngoài khơi Đà Nẵng - Khánh Hòa gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m. Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trên vùng nguy hiểm này có khả năng chịu tác động.

Khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ

Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện yêu cầu các tỉnh thành ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình có người chết hoặc mất tích; khẩn trương tiếp cận các khu vực còn bị chia cắt để cung cấp lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, đói rét.

Các địa phương nhanh chóng hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa bị hư hỏng, khôi phục hạ tầng thiết yếu như điện, nước, giao thông, viễn thông; huy động quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh giúp dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh, sớm đưa học sinh trở lại trường và khôi phục hoạt động khám chữa bệnh.

Vỡ hồ chứa nước ở xã Tuy Phong, Lâm Đồng, (Bình Thuận cũ). Ảnh: Bùi Toàn

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xử lý khẩn trương kiến nghị hỗ trợ lương thực và kinh phí; Bộ Xây dựng phải đảm bảo giao thông thông suốt; Bộ Y tế triển khai phòng chống dịch sau lũ; Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị điều kiện để học sinh trở lại trường; Bộ Công Thương chỉ đạo EVN khôi phục hệ thống điện, kiểm soát thị trường, ngăn chặn đầu cơ tăng giá.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn khắc phục công trình thủy lợi, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, hóa chất xử lý môi trường và hoàn thành báo cáo tổng hợp thiệt hại trong hôm nay; đồng thời xây dựng đề án tổng thể khắc phục hậu quả bão lũ tại các địa phương miền Trung, trình Thường trực Chính phủ các đề xuất kiến nghị vượt thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương trước ngày 8/11.

Các tập đoàn EVN, Viettel, VNPT, Mobifone được giao khắc phục ngay sự cố mất điện, mất liên lạc tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Hôm qua, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đã có công điện yêu cầu các tỉnh thành Thanh Hóa - An Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho tàu thuyền biết khu vực nguy hiểm để chủ động vòng tránh. Các tỉnh, thành miền Trung rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão.

Từ đầu năm đến nay Việt Nam trải qua 12 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Hiện miền Trung vẫn mưa, lũ các sông Bồ, Hương (Huế), Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) sau một tuần rút xuống khoảng 2 m, xuống quanh ngưỡng báo động hai so với đỉnh lũ thì tối qua đã lên báo động ba. Mưa lũ đã làm 37 người chết, 5 người mất tích, thiệt hại vật chất chưa thể thống kê.

