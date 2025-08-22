Báo Phú Thọ: Mời đọc số Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 23-8-2025

{title}
Đức Anh
Người dân và du khách sẽ được miễn phí vé xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to.
Chiều 22.8, Diễn đàn Tổng Biên tập 2025 diễn ra tại Hải Phòng với chủ đề Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo -Thời cơ vàng cho báo chí phát triển đột phá.
baophutho.vn Ngày 22/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới...
baophutho.vn Giữa những bộn bề của cuộc sống, vẫn có những điều giản dị mà ấm áp đến lạ thường. Tại Chùa Tùng Vân, xã Thổ Tang, ngọn lửa yêu thương vẫn âm...
baophutho.vn Phú Thọ - vùng đất cội nguồn dân tộc đang đứng trước thời khắc lịch sử. Sau sự kiện hợp nhất mang tính chiến lược, một không gian phát triển...
baophutho.vn Sau khi chính thức trở thành đơn vị hành chính mới trên cơ sở sáp nhập 3 xã Chí Tiên, Thanh Hà và Sơn Cương, xã Chí Tiên đang có những chuyển...