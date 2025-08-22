Báo Phú Thọ: Mời đọc số Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 23-8-2025

Hà Nội: Miễn phí xe buýt và đường sắt đô thị cho nhân dân dịp 2/9

2025-08-23 11:28:00 Người dân và du khách sẽ được miễn phí vé xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Thời tiết ngày 23/8: Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ, áp thấp nhiệt...

2025-08-23 07:03:00 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to.

Diễn đàn Tổng Biên tập 2025: Chuyển đổi số báo chí từ tinh thần...

2025-08-22 22:16:00 Chiều 22.8, Diễn đàn Tổng Biên tập 2025 diễn ra tại Hải Phòng với chủ đề Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo -Thời cơ vàng cho báo chí phát triển đột phá.

Hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách...

2025-08-22 18:20:00 baophutho.vn Ngày 22/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới...

Bát cháo yêu thương: Hơi ấm từ lòng nhân ái chùa Tùng Vân

2025-08-22 13:30:00 baophutho.vn Giữa những bộn bề của cuộc sống, vẫn có những điều giản dị mà ấm áp đến lạ thường. Tại Chùa Tùng Vân, xã Thổ Tang, ngọn lửa yêu thương vẫn âm...

Vị thế mới từ tiềm năng văn hóa, thể thao và du lịch Đất Tổ

2025-08-22 08:45:00 baophutho.vn Phú Thọ - vùng đất cội nguồn dân tộc đang đứng trước thời khắc lịch sử. Sau sự kiện hợp nhất mang tính chiến lược, một không gian phát triển...