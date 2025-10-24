Báo Phú Thọ: Mời đọc số Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 25-10-2025

Lễ hội truyền thống đền Vân Luông

2025-10-25 08:04:00 baophutho.vn Ngày 24/10 (tức ngày 4/9 năm Ất Tỵ), người dân các khu 6, 7, 8, phường Vân Phú tổ chức Lễ hội truyền thống đền Vân Luông.

Quan tâm đào tạo nghề cho lao động vùng cao

2025-10-25 07:23:00 baophutho.vn Những năm qua, cùng với việc triển khai Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Phú Thọ đặc biệt chú trọng công tác đào tạo...

Thời tiết ngày 25/10: Bắc bộ trời lạnh, miền Trung mưa to

2025-10-25 06:24:00 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/10, thời tiết tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến có mưa vài nơi, trời lạnh, vùng núi cao trời rét với nhiệt độ thấp...

Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về...

2025-10-24 15:03:00 baophutho.vn Chiều 24/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực đất đai. Dự...

Đổi mới hoạt động để thu hút hội viên

2025-10-24 10:37:00 baophutho.vn Với phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, thực hiện khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”, thời gian qua, các...

Tập huấn, tuyên truyền và đào tạo về an toàn bức xạ

2025-10-24 10:20:00 Sáng 24/10, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật khoa học công nghệ (STEC) tổ chức hội nghị tập huấn kết hợp đào tạo về an toàn bức xạ cho các...