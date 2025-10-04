Báo Phú Thọ: Mời đọc số Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 4-10-2025

{title}
Đức Anh
baophutho.vn Không chỉ năng nổ trong các hoạt động, phong trào đoàn của khu dân cư, chị Nguyễn Ngọc Minh, Bí thư chi đoàn khu 13 Lam Sơn, xã Vạn Xuân còn...
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến trưa ngày 6/10, bão số 11 - Matmo sẽ ảnh hưởng đến khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và...
Hồi 5 giờ sáng 5/10, bão số 11 (Matmo) đang mạnh cấp 12, giật cấp 15 trên vùng biển tây bắc khu vực bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh khoảng 550km. Dự kiến, sáng mai (6/10), bão...
baophutho.vn Thực hiện Đề án 1336 ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN)”...
baophutho.vn Chiều 4/10, UBND xã Cao Sơn phối hợp với Hội Lái xe 28; Hội lái xe Hà Nam; chùa Vĩnh Quang và một số nhóm thiện nguyện Hà Nội, Quảng Ninh tổ...
Theo dự báo, đường đi của bão trong thời gian tới có khả năng lệch lên phía Bắc. Như vậy, với việc di chuyển theo hướng này thì bão sẽ đi vào khu vực giữa Quảng Ninh và Quảng...
baophutho.vn Ngày 4/10, nhân dịp Tết Trung thu 2025, đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó...