Báo Phú Thọ: Mời đọc số Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 6-9-2025

Giao lưu điển hình tiên tiến về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

2025-09-18 16:22:00 baophutho.vn Chiều 18/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức chương trình Giao lưu điển hình tiên tiến về chuyển đổi số...

Viết tiếp ước mơ đến trường của em

2025-09-18 15:09:00 baophutho.vn Việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ để trẻ em được phát triển toàn diện là trách nhiệm của toàn xã hội. Phát huy tinh thần xung kích...

Từ 18/9, cấm xe tải trên 7,5 tấn, xe khách trên 29 chỗ đi vào làn...

2025-09-18 13:41:00 Cục CSGT dùng xe chuyên dụng điều tiết trên 7 tuyến cao tốc, xe ô tô khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn.

Người “thổi hồn” cho đèn ông sao

2025-09-18 10:50:00 baophutho.vn Nhịp sống hiện đại ngày càng có nhiều món đồ chơi bắt mắt, mẫu mã đa dạng. Thế nhưng, giữa vô vàn loại đồ chơi đó vẫn có những người vẫn miệt...

Quan tâm chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

2025-09-18 10:22:00 baophutho.vn Bảo hiểm y tế là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, một trong những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Những năm qua, bảo hiểm y tế dành cho...

Hấp dẫn du lịch cộng đồng bản Ké

2025-09-18 07:24:00 baophutho.vn Lưu giữ gần như vẹn nguyên vẻ đẹp hoang sơ và bình dị, bản Ké - xã Đà Bắc là một trong những điểm đến thu hút trên hành trình khám phá Khu du...