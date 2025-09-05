Báo Phú Thọ: Mời đọc số Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 6-9-2025

{title}
{publish}
{head}
Đức Anh
baophutho.vn Chiều 18/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức chương trình Giao lưu điển hình tiên tiến về chuyển đổi số...
baophutho.vn Việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ để trẻ em được phát triển toàn diện là trách nhiệm của toàn xã hội. Phát huy tinh thần xung kích...
Cục CSGT dùng xe chuyên dụng điều tiết trên 7 tuyến cao tốc, xe ô tô khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn.
baophutho.vn Nhịp sống hiện đại ngày càng có nhiều món đồ chơi bắt mắt, mẫu mã đa dạng. Thế nhưng, giữa vô vàn loại đồ chơi đó vẫn có những người vẫn miệt...
baophutho.vn Bảo hiểm y tế là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, một trong những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Những năm qua, bảo hiểm y tế dành cho...
baophutho.vn Lưu giữ gần như vẹn nguyên vẻ đẹp hoang sơ và bình dị, bản Ké - xã Đà Bắc là một trong những điểm đến thu hút trên hành trình khám phá Khu du...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Philippines) đã đi vào Biển Đông và đang gây thời tiết...