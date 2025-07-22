Bão số 3 ở ven bờ Hải Phòng-Ninh Bình, sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 12

Dự báo, 19h ngày 22/7, bão trên đất liền từ Hải Phòng đến Thanh Hóa, cấp 6, giật cấp 8; đến 7h ngày 23/7, bão trên vùng Thượng Lào, suy yếu thành vùng áp thấp.

Hướng di chuyển của bão số 3 lúc 7 giờ ngày 22/7. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 07h ngày 22/7, tâm bão ở khoảng 20,2°N; 106,7°E (ven bờ Hải Phòng-Ninh Bình).

Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 3, tại các đặc khu ven biển đã có gió mạnh, cụ thể Bạch Long Vĩ cấp 10, giật cấp 12; Cô Tô cấp 8, giật cấp 11; Cát Bà cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông cấp 9, giật cấp 12; Bãi Cháy cấp 8, giật cấp 9; Quảng Hà cấp 8; Tiên Yên cấp 7, giật cấp 9; Thái Bình cấp 7, giật cấp 8; Móng Cái cấp 6, giật cấp 9; Phủ Liễn cấp 6, giật cấp 8.

Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có mưa vừa đến rất to, phổ biến 70-150mm, có nơi >200mm.

Ở Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Hòn Dấu): gió cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12; sóng cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m; biển động rất mạnh

Ở Nam vịnh Bắc Bộ (Hòn Ngư): gió cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; sóng cao 2-4m; biển động mạnh.

Vùng ven biển Hưng Yên-Quảng Ninh, nước dâng 0,5-1,0m. Cụ thể, mực nước: Ba Lạt 2,4-2,6m; Hòn Dấu 3,9-4,1m; Cửa Ông 4,6-5,0m; Trà Cổ 3,6-4,0m

Nguy cơ ngập úng cao tại ven biển, cửa sông vào trưa chiều 22/7.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn dự báo thời tiết trên biển và ven bờ cực kỳ nguy hiểm: Không an toàn cho mọi phương tiện và công trình.

Các tàu thuyền, lồng bè, khu nuôi trồng thuỷ sản, công trình ven biển có nguy cơ cao bị lật úp, phá huỷ do gió mạnh, dông, sóng lớn, nước dâng.

Đất liền từ Quảng Ninh-Nghệ An: gió cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12. Ở sâu trong đất liền (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hoá): gió cấp 6, giật cấp 7-8. Gió mạnh cấp 9 có thể gây gãy cây, tốc mái, thiệt hại về nhà cửa.

Từ ngày 22–23/7, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An: mưa to đến rất to, 100-200mm, cục bộ >300mm.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh: mưa vừa đến to, phổ biến 50-100mm, cục bộ >150mm.

Cảnh báo mưa cường suất lớn >150mm/3h, nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt đô thị và vùng trũng thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa cho khu vực Đoài Phương, Yên Xuân, Hoà Lạc, Hương Sơn, Đại Xuyên, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Ứng Hoà, Ba Vì, Yên Bài của thành phố Hà Nội.

Cảnh báo, trong khoảng từ 5 giờ 20 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 22/7, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Trước hình thái thời tiết trên, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Nguồn TTXVN