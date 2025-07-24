Bão số 4, giật cấp 11, ở phía đông khu vực Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 118,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão trên Biển Đông phát lúc 5 giờ ngày 24/7. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Trên biển vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m. Biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

