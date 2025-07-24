Xã hội
Bão số 4, giật cấp 11, ở phía đông khu vực Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 118,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão trên Biển Đông phát lúc 5 giờ ngày 24/7. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Trên biển vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m. Biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nguồn nhandan.vn

