Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đoạt 2 giải Vàng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - năm 2026

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - năm 2026 với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” đã bế mạc tối 13/4 tại tỉnh Quảng Ninh. Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ xuất sắc đoạt 2 giải Vàng, 1 giải Đồng và 1 giải Khuyến khích.

Liên hoan diễn ra từ ngày 11-13/4/2026, thu hút 73 đoàn với gần 1.000 đại biểu tham dự, gồm: các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam; 34 cơ quan báo và phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố; 2 đơn vị an ninh, quân đội; 8 cơ quan báo chí trung ương.

Liên hoan năm nay thu hút 343 tác phẩm dự thi ở nhiều thể loại như: chương trình phát thanh trực tiếp, phóng sự, phóng sự điều tra, chương trình phát thanh chuyên đề, chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Lần đầu tiên thể loại podcast được đưa vào dự thi chính thức.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức công bố và trao giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc gồm: 23 giải Vàng, 36 giải Bạc, 71 giải Đồng, 60 giải Khuyến khích và 29 giải ở các hạng mục chuyên đề.

Ban Tổ chức trao giải Vàng cho nhóm tác giả Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Liên hoan năm nay, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ có 6 tác phẩm tham gia dự thi ở các thể loại: phóng sự, podcast chuyên đề, chuyên đề, tiếng dân tộc, phát thanh trực tiếp. Với sự chuẩn bị công phu, bám sát các vấn đề thời sự, đơn vị đã xuất sắc đoạt 2 giải Vàng, 1 giải Đồng và 1 giải Khuyến khích.

Cụ thể, 2 giải Vàng gồm:

Tác phẩm thể loại phát thanh trực tiếp “Dòng chảy kinh tế: “Cú hích” tăng trưởng hai con số”, của nhóm tác giả: Dương Duy Khoa, Nguyễn Thị Phương Thúy, Nguyễn Trần Nhật, Đặng Xuân Toản, Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Văn Hải, Đặng Văn Thưởng.

Tác phẩm thể loại phóng sự “Không để khoảng trống pháp lý” của nhóm tác giả: Phan Thị Thu Hiền, Trần Mạnh Cường, Trần Ngọc Anh, Trần Anh Tuấn, Lưu Văn Trường, Hà Trọng Nhận, Trần Thu Hằng.

Ban Tổ chức trao giải Đồng cho các tác giả, nhóm tác giả.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao giải Đồng cho tác phẩm “Nơi nghị quyết gặp lòng dân”, thể loại tiếng dân tộc của nhóm tác giả: Bùi Thị Yến, Triệu Hoài Giang, Nguyễn Thị Thảo Quyên, Bùi Thanh Ngọc, Bùi Đại Tây Dương, Lưu Thị Hoa.

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Giải Khuyến khích cho tác phẩm “Từ vùng đất “bốn không” đến “bốn có”, thể loại podcast chuyên đề của nhóm tác giả: Tống Thị Kim Thanh, Trần Thị Hoa, Lương Vũ Thái, Phạm Thị Cẩm Bình.

Thành công tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - năm 2026 là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, sáng tạo không mệt mỏi của đội ngũ những người làm báo nói tại Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ. Đây cũng là động lực để đơn vị tiếp tục đổi mới, khẳng định vị thế cơ quan báo chí chủ lực địa phương.

