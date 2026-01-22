Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ sau sáp nhập đạt mức Xuất sắc chuyển đổi số báo chí

Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội, Ban Tổ chức xây dựng Không gian trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội. Đây là không gian văn hóa - tri thức giàu ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, động viên cán bộ, phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng.

Để triển khai thực hiện Không gian trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIV của Đảng, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lựa chọn hơn 1.500 cuốn sách với nhiều công trình, tác phẩm đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Sách Quốc gia và các giải thưởng uy tín khác. Qua đó, tạo điểm nhấn nổi bật về thành tựu của đất nước theo 6 chủ đề lớn, bao quát các lĩnh vực trọng tâm từ lý luận, chính trị, Văn kiện Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh đến khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa, văn học nghệ thuật và sách thiếu nhi...

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự Đại hội XIV của Đảng thăm khu trưng bày thành tựu chuyển đổi số báo chí tại Không gian trưng bày sách, báo chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Tại khu vực trưng bày liên quan đến khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nổi bật là tấm Backdrop giới thiệu danh sách 9 cơ quan báo chí sau khi sáp nhập đạt Xuất sắc về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2025 do Cục Báo chí - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố, trong đó có Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Các cơ quan báo chí đạt mức Xuất sắc về trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2025 sau sáp nhập.

Kết quả này khẳng định Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ có bước đi đúng hướng về công tác chuyển đổi số, thể hiện rõ nét chiến lược phát triển báo chí đa phương tiện, đa nền tảng.

Thăm và nghe giới thiệu về các khu trưng bày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực của các cơ quan thông tấn báo chí, xuất bản trong việc chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng nội dung, hình thức trình bày khoa học, sinh động.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao đổi với các đại biểu tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của báo chí, xuất bản trong việc truyền bá tri thức, lan tỏa giá trị tư tưởng, văn hóa, góp phần củng cố nền tảng tinh thần của xã hội, phục vụ trực tiếp cho thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Biểu dương công tác tổ chức trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIV của Đảng và những thành tựu của báo chí, xuất bản thời gian qua, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí, xuất bản tiếp tục phát huy vai trò là kênh quan trọng trong công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đặc biệt, cần chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, xuất bản. Đồng thời, tăng cường lan tỏa các tác phẩm, ấn phẩm có giá trị lý luận, thực tiễn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Đinh Vũ