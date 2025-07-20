Bão Wipha mạnh cấp 11, tiến vào Vịnh Bắc Bộ

Bão Wipha tiếp tục mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, dự báo đi qua bán đảo Lôi Châu và vào Vịnh Bắc Bộ trong ngày 21/7, gây mưa lớn và gió mạnh diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 19h ngày 20/7, tâm bão nằm trên vùng biển phía tây bắc Bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất đạt 117 km/h, tương đương cấp 11, giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ 20 km/h.

Dự báo đến 19h ngày 21/7, bão sẽ ở phía bắc Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất đạt cấp 11-12, giật cấp 15 và di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 20-25 km/h. Đến 19h ngày 22/7, bão còn cấp 9-10, giật cấp 12 trên đất liền ven biển Hải Phòng - Thanh Hóa, sau đó vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản và Đài Hong Kong đều nhận định bão sẽ đi qua phía bắc bán đảo Lôi Châu, vào Vịnh Bắc Bộ mà không suy yếu, duy trì sức gió khoảng 108 km/h. Dự kiến, vùng tâm bão đổ bộ là các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng bão Wipha. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Do ảnh hưởng bão, vùng biển tây bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; sóng cao 5-7 m. Vùng biển phía bắc Vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió tăng dần lên cấp 6-7, sau đó đạt cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 3-5 m. Vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ (gồm đảo Hòn Ngư) cũng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng cao 2-4 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cảnh báo điều kiện thời tiết và hải văn cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho mọi phương tiện hoạt động trên biển, kể cả tàu du lịch, tàu chở khách và vận tải.

Vùng ven biển Hải Phòng - Quảng Ninh có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,8-1,2 m. Mực nước đo được tại Hòn Dấu (Hải Phòng) dự kiến 3,8-4,2 m; tại Cửa Ông (Quảng Ninh) 4,8-5,2 m; Trà Cổ 3,8-4,4 m. Nguy cơ ngập úng tại vùng ven biển, cửa sông vào trưa và chiều 22/7 là rất cao.

Từ tối và đêm 21/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An bắt đầu có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Gió cấp 10-11 có thể làm đổ cây, cột điện, tốc mái nhà, gây thiệt hại lớn.

Từ ngày 21 đến 23/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa phổ biến 200-350 mm, một số nơi trên 600 mm; các khu vực khác của Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Nguy cơ xảy ra mưa cực đoan trên 150 mm trong ba giờ, gây lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp.

Bộ đội Hải Quân vùng 1 gia cố mái nhà. Ảnh: Hải Quân

Tại cuộc họp trực tuyến với 1.700 xã, phường sáng 20/7, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan chuyên môn cập nhật sát tình hình, đánh giá chính xác quy mô và mức độ ảnh hưởng của bão. Ông lưu ý các địa phương phải rà soát năng lực ứng phó của bộ máy sau sáp nhập, bảo đảm chỉ đạo thống nhất, phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng.

Để ứng phó bão Wipha, từ hôm nay tỉnh Quảng Ninh đã cấm toàn bộ tàu khách du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, đồng thời dừng các chuyến tàu chở khách ra đảo và giữa các đảo. Các phương tiện được phép trở về đất liền trả khách nhưng không được rời bến sau đó.

Tỉnh Ninh Bình sẽ cấm biển từ 7h ngày 21/7, tổ chức sơ tán dân vùng đê xung yếu trước 12h trưa. Hưng Yên cấm biển từ 18h ngày 20/7. Hải Phòng cũng bắt đầu cấm biển từ 17h hôm nay.

Nguồn vnexpress.net