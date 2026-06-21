Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2026 - Nhiều dấu ấn đổi mới và sáng tạo

Hội Báo toàn quốc 2026 đã thực sự trở thành ngày hội lớn mang tầm vóc quốc gia với sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương, các cấp Hội địa phương và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu báo chí trong cả nước.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Cờ thi đua tặng các tập thể.

Chiều 21/6, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” đã bế mạc sau 3 ngày hoạt động.

Dự lễ bế mạc có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các cấp.

Các đại biểu dự lễ bế mạc.

Lãnh đạo thành phố dự phiên bế mạc có các đồng chí: Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Quang Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ; Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị thành phố...

Đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng trao giải A tặng các gian trưng bày ấn tượng đặc sắc.

Hội Báo toàn quốc năm nay quy tụ đông đảo các Hội Nhà báo, Liên chi hội, cơ quan báo chí Trung ương, địa phương với gần 90 gian trưng bày báo chí đặc sắc, bao trùm các mặt đời sống kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội – quốc phòng – an ninh – đối ngoại của đất nước.

Nhiều cơ quan báo chí trình diễn các sản phẩm báo chí đa nền tảng, ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, mô hình hóa 3D, thực tế ảo..., cho thấy nỗ lực đổi mới, sáng tạo và thích ứng của các cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ: Hội Báo toàn quốc 2026 đã thực sự trở thành ngày hội lớn mang tầm vóc quốc gia với sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương, các cấp hội địa phương và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu báo chí trong cả nước.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải A tặng các sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc.

Với quy mô 87 gian trưng bày được thiết kế đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc đã tạo nên bức tranh toàn cảnh sống động, phản ánh dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng gắn liền với xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới.

Các phiên thảo luận chuyên sâu thẳng thắn trao đổi về việc sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, phát triển kinh tế báo chí, tìm lời giải cho bài toán truyền thông chính sách tại địa phương... Các chuyên đề đã mở ra những tầm nhìn mới, những bài học kinh nghiệm sâu sắc cho người làm báo trong kỷ nguyên số.

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao giải B tặng các gian trưng bày ấn tượng đặc sắc.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh: Hội Báo toàn quốc 2026 đã khép lại, nhưng những thông điệp, giá trị và tinh thần của chủ đề “Trung thành - Sáng tạo - Trách nhiệm” sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành kim chỉ nam cho hoạt động nghề nghiệp của mỗi người làm báo trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao giải B tặng các sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội lớn đan xen không ít thách thức nhưng đội ngũ những người làm báo Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã bình chọn và quyết định trao: Giải Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc gồm: 9 giải A (trong đó có Gian trưng bày giới thiệu thành phố Hải Phòng), 13 giải B, 18 giải C (trong đó có Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng), 17 giải khuyến khích. Giải Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc: 6 giải A, 11 giải B, 17 giải C (trong đó có Bìa báo Hải Phòng Xuân Bính Ngọ 2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng thuộc Hội Nhà Báo Hải Phòng); 12 giải khuyến khích. Nhân dịp này, 17 tập thể được nhận Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó có Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng; 16 tập thể và 63 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo baohaiphong.vn