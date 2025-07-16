Bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 29 xã, phường

Ngày 16/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết, hiện tại, bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 29 địa phương trên toàn tỉnh.

Tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đang có diễn biến phức tạp.

Trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đã tham mưu cho UBND tỉnh, Sở NN&MT ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo triển khai phòng chống dịch, đề nghị các xã đăng ký nhu cầu hóa chất khử trùng để chống dịch, hiện đã cấp 168 lít hóa chất khử trùng cho các xã chống dịch.

Dự báo trong thời gian tới, bệnh dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng tiếp tục phát sinh, lây lan trên địa bàn, nhất là tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Để tổ chức hiệu quả công tác phòng, chống bệnh DTLCP, Sở NN&MT khuyến cáo người dân chỉ tái đàn lợn khi đảm bảo an toàn dịch bệnh và đáp ứng được các biện pháp cách ly, an toàn sinh học; thực hiện kê khai chăn nuôi theo quy định.

UBND các xã, phường chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức kiểm soát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; chỉ đạo tăng cường giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh để xử lý kịp thời, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan rộng.

Theo báo cáo của Sở NN&MT, đến nay, tổng số hộ có lợn mắc bệnh: 199 hộ; ốm, chết, tiêu hủy 1.349 con; tổng trọng lượng tiêu hủy trên 78 tấn.

Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 29 xã, phường gồm: xã Yên Thủy, Cao Sơn, Mai Châu, Pà Cò, Kim Bôi, Hợp Kim, Cao Dương, Thung Nai, Tiền Phong, Lạc Sơn, Mường Hoa, Bao La, Mai Hạ, Liên Minh, Nật Sơn, Lạc Lương, Cao Phong, Nhân Nghĩa, Thượng Cốc, Yên Trị (Hòa Bình cũ); xã Xuân Đài, Trạm Thản, Hùng Việt, Hy Cương, Hiền Lương, Văn Lang, Phú Khê, Đan Thượng (Phú Thọ cũ) và phường Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc cũ).

Trường Quân