Bí thư chi bộ tiên phong đổi mới và giàu lòng nhân ái

Trong thời điểm chính quyền hai cấp bắt đầu vận hành theo Nghị quyết 1676/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ở xã Lương Sơn (Phú Thọ), một mô hình dân vận khéo mang tên “Lắng nghe dân nói” được triển khai thành công nhờ sự tiên phong của Bí thư Chi bộ tiểu khu 6 Nguyễn Thị Hồng Hạnh - người từng được biết đến với vai trò “mẹ đỡ đầu” của những đứa trẻ mồ côi. Từ tấm lòng nhân ái đến hành động đổi mới, bà Hạnh đang góp phần đưa tiếng nói của dân vào trung tâm của sự lãnh đạo Đảng ở cơ sở.

Mô hình “Lắng nghe dân nói”: Dân chủ được số hoá - Dân tin, Đảng mạnh

Ngày 25/8/2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Sơn khởi động mô hình “Lắng nghe dân nói” theo Kế hoạch số 08/KH-MTTQ-BTT (20/8/2025), nhằm tăng cường tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân trong điều kiện chính quyền hai cấp vừa vận hành. Ngay hôm sau, tiểu khu 6 - nơi bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh làm Bí thư Chi bộ - tiên phong triển khai. Bà cùng cán bộ, đảng viên, đoàn thể phát tờ rơi, dán poster tại nhà văn hóa, hướng dẫn người dân sử dụng mã QR để gửi phản ánh. Các nhóm Zalo của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh, Khuyến học trở thành “đường dây nóng” chuyển tải ý kiến kịp thời, đúng địa chỉ. Bà Hạnh tâm sự, mô hình lắng nghe dân nói, có ý kiến, có phản,có giám sát. Khi ấy dân chủ được phát huy, mới tạo dựng được lòng tin của dân. Việc triển khai mô hình nhanh chóng đi vào cuộc sống. Thông tin được chuyển đến cơ quan chuyên môn, kết quả phản hồi được Mặt trận xã theo dõi đến cùng.

Bà Hạnh dành nhiều tình cảm yêu thương cho trẻ thơ

Sau chưa đầy một tháng, các tổ chức đoàn thể trong khu dân cư đã nhận mã, lan tỏa mô hình tới 310 hộ, hơn 1.200 nhân khẩu. Người dân chủ động phản ánh từ những việc nhỏ như điện sáng, đường sá, vệ sinh môi trường, đến những vấn đề lớn hơn như đất đai, thủ tục hành chính, trật tự xây dựng. Mỗi ý kiến được xử lý qua chu trình 6 bước: tiếp nhận - xác minh - phân loại - chuyển xử lý - theo dõi - công khai kết quả; toàn bộ đều số hóa và công khai định kỳ trên hệ thống báo cáo của xã.

Bà Hạnh cùng các tổ chức thiết thực chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Việc áp dụng công nghệ QR, các nền tảng trực tuyến và quy trình số hóa toàn diện trong mô hình “Lắng nghe dân nói” cũng là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”. Ở cấp xã, chuyển đổi số được khởi đầu từ những việc dân sinh giản dị nhất - lắng nghe, phản hồi, xử lý - nhưng lại chạm tới cốt lõi của đổi mới phương thức lãnh đạo: Đảng chủ động thích ứng, nắm bắt công nghệ để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Nhờ vậy, mô hình “Lắng nghe dân nói” ở Lương Sơn không chỉ là sáng kiến dân vận khéo, mà còn là thực hành sớm tinh thần Nghị quyết 57 ngay tại cơ sở, phản ánh một bước tiến mềm trong xây dựng Đảng: dân chủ ở cơ sở đã có kênh vận hành cụ thể, có người chịu trách nhiệm, có dân giám sát.

Hiệu quả lan toả và bài học dân vận khéo ở Lương Sơn

Bà Hạnh tiên phong tham gia mô hình lắng nghe dân nói, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số ở xã Lương Sơn

Chỉ sau một tháng, mô hình ở tiểu khu 6 đã trở thành điểm sáng của toàn xã. Báo cáo của MTTQ cho thấy hầu hết phản ánh liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng, thủ tục hành chính đều được xử lý công khai; người dân có thể theo dõi tiến độ, còn Mặt trận giám sát độc lập. Chị Lê Thị Thu Hương, người dân tiểu khu, chia sẻ: “Trước đây góp ý phải làm đơn, đi lại nhiều lần. Nay chỉ cần quét mã, vài phút sau đã có phản hồi. Quyền làm chủ được thực hành rõ như nhìn thấy.”

Mô hình lắng nghe dân nói, ứng dụng công nghệ ở xã Lương Sơn giúp cấp ủy, chính quyền gần dân và tạo được niềm tin của Nhân dân

Không chỉ thuận tiện, mô hình còn giúp củng cố quan hệ Đảng - dân. Các đoàn thể lập nhóm riêng, coi việc phản hồi là nhiệm vụ thường xuyên. Không khí dân chủ, đối thoại lan tỏa trong từng khu dân cư, từng chi hội. “Người dân nói, chính quyền nghe, Đảng cùng hành động” - phương châm giản dị ấy đang trở thành nếp sinh hoạt chính trị mới ở Lương Sơn.

Trước khi tiên phong với “Lắng nghe dân nói”, bà Hạnh đã được biết đến với mô hình “Mẹ đỡ đầu” - nhận đỡ đầu năm anh chị em mồ côi mẹ ở tiểu khu 4. Hàng ngày, bà đến dạy các cháu học, hướng dẫn nề nếp sinh hoạt, động viên tinh thần. “Muốn người khác tin mình, phải lắng nghe họ trước,” bà thường nói. Từ những năm tháng gieo mầm nhân ái ấy, bà đã tìm ra phương thức dân vận của riêng mình: lắng nghe bằng trái tim, hành động bằng trách nhiệm người đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng Việt Hồng nhận định: “Điều đáng quý không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là thái độ chính trị của cán bộ cơ sở. ‘Lắng nghe dân nói’ ở tiểu khu 6 cho thấy: khi đảng viên thật lòng vì dân, công nghệ chỉ là công cụ, còn niềm tin mới là nền tảng.”

Còn Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Tiến Lập khẳng định: “Trong giai đoạn chính quyền hai cấp vận hành, mô hình này thể hiện rõ tinh thần phục vụ. Bà Hạnh và chi bộ tiểu khu 6 là hình ảnh cụ thể của việc Đảng lắng nghe dân, dân tin Đảng - nền tảng để hệ thống chính trị vận hành hiệu quả.”

Ở vai trò Bí thư Chi bộ, bà Hạnh coi mô hình không chỉ là việc của Mặt trận, mà là đổi mới sinh hoạt chi bộ. Mỗi buổi họp, bà điểm lại phản ánh của dân, mời đại diện các đoàn thể tham dự, công khai kết quả giải quyết. “Nghe dân nói trước, họp sau,” cách làm ấy khiến chi bộ tiểu khu 6 được Đảng ủy xã đánh giá là điển hình dân vận khéo, nơi nghị quyết gắn liền với đời sống nhân dân.

Khi Đảng gần dân bằng công nghệ và bằng trái tim

Từ “Mẹ đỡ đầu” đến “Lắng nghe dân nói”, hành trình của Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho thấy một điều: xây dựng Đảng không chỉ bằng nghị quyết, mà bằng hành động tử tế, bằng đạo đức người đảng viên. Trong bối cảnh Nghị quyết 1676 đưa chính quyền hai cấp vào vận hành, mô hình ở Lương Sơn trở thành minh chứng sinh động cho việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - kết hợp giữa công nghệ và lòng dân. Dân chủ được số hóa, dân vận được hiện đại hóa, nhưng gốc rễ vẫn là niềm tin. Mỗi ý kiến được phản hồi kịp thời là một lần Đảng đến gần dân hơn. Mỗi hành động trách nhiệm của đảng viên là một lần dân hiểu Đảng hơn. Đảng ủy xã đánh giá: mô hình không chỉ đem lại tiện ích mà còn tăng năng lực quản trị địa phương, rút ngắn khoảng cách giữa dân và chính quyền. Mỗi phản ánh xử lý minh bạch là một “phiếu tín nhiệm” tự nhiên dành cho Đảng. Và chính những người như bà Hạnh - âm thầm, kiên trì - đã giữ cho mạch dân tin Đảng, Đảng tin dân được liền mạch.

Giờ đây, trong căn nhà nhỏ tiểu khu 6, người phụ nữ tóc bạc ấy vẫn tỉ mỉ với chiếc máy tính xách tay và chiếc điện thoại, vừa ghi chép, vừa nhắn tin phản hồi từng việc. Những dòng tin giản dị như: “Đường xóm đã vá xong”, “Hộ anh T. được hỗ trợ”, “Hồ sơ trợ cấp đã hoàn tất” - là minh chứng cho một Đảng “vì dân mà tồn tại”.

Từ “mẹ đỡ đầu” của những đứa trẻ, bà nay trở thành “người đỡ đầu của niềm tin” - một niềm tin được nuôi dưỡng bằng công nghệ, trách nhiệm và trái tim người đảng viên.

Đó cũng là cách Đảng cụ thể hóa Kết luận 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - bằng những mô hình dân vận khéo, hiệu quả, thiết thực ở cơ sở.

Từ Lương Sơn có thể thấy, tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW không chỉ hiện diện ở các đề án cấp quốc gia, mà đã được “địa phương hóa” bằng những mô hình nhỏ nhưng hiệu quả. Khi công nghệ trở thành công cụ của dân vận, mỗi đảng viên chính là “tác nhân chuyển đổi số” trong cộng đồng.

Ở đó, chuyển đổi số gắn với chuyển đổi nhận thức, nơi người dân vừa là người thụ hưởng, vừa là người đồng sáng tạo cùng chính quyền.

Thùy Anh (Xã Lương Sơn)