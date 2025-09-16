Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong làm việc với các xã Long Cốc, Minh Đài, Tân Sơn

Chiều 16/9, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm và làm việc với các xã: Long Cốc, Minh Đài, Tân Sơn. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Vi Mạnh Hùng - Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chủ trì buổi làm việc

Qua hơn 2 tháng triển khai, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào hoạt động ổn định, phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn một số khó khăn. Trong đó, xã Tân Sơn có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, người dân chưa thích nghi với việc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công quốc gia. Tại xã Long Cốc thiếu cán bộ chuyên ngành một số lĩnh vực: Quản lý đất đai, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế... Hạ tầng giao thông kết nối xuống cấp. Hạ tầng điện ở một số khu dân cư quá tải. Trụ sở làm việc, trang thiết bị máy móc phục vụ hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu bộ máy vận hành mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác thăm mô hình sản xuất chè an toàn gắn với du lịch sinh thái tại xã Long Cốc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã kiến nghị tỉnh sớm quy định phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với cấp xã; điều động, bổ sung cho xã công chức chuyên môn sâu các lĩnh vực: đất đai, giáo dục, xây dựng, công nghệ thông tin. Đề nghị tỉnh cho phép triển khai một số dự án để góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối các xã; nâng cấp hạ tầng điện; kiểm tra tối ưu hóa đường truyền hệ thống và các hệ thống phần mềm, tránh trường hợp bị nghẽn hoặc lỗi hệ thống; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc phục vụ việc vận hành bộ máy thông suốt; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho Trường THPT Tân Sơn; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã về nghiệp vụ chuyên ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đề nghị các xã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, cập nhật chương trình hành động, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, nhất là sau khi tham khảo nghị quyết của tỉnh, của Trung ương. Các địa phương cần nắm rõ thẩm quyền của mình để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Cán bộ, Nhân dân đoàn kết, đồng thuận khắc phục khó khăn để xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đặt ra mục tiêu công việc thông suốt, bảo đảm phục vụ Nhân dân đạt hiệu quả cao nhất. Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian bằng việc phân cấp, phân quyền rõ ràng. Lãnh, chỉ đạo khai thác tối đa tiềm năng của địa phương để phát triển kinh tế. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia để giảm nghèo, tiến tới xóa nghèo cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Tổ chức điều động cán bộ sớm, phân quyền cho cấp xã để bảo đảm hoạt động đúng với chuyên môn, hướng tới đào tạo cán bộ về lâu dài theo hướng tinh, gọn, mạnh. Các sở, ngành phối hợp với các xã, hỗ trợ các địa phương trong công tác tập huấn về chuyên môn, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ngày càng hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác kiểm tra công tác vận hành tại Trung tâm hành chính công xã Minh Đài

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã tới thăm mô hình phát triển du lịch gắn với sản xuất chè an toàn tại đồi chè Long Cốc và khu Homestay Long Cốc Ecolodge; kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Minh Đài; thăm và dâng hương tại Khu kinh tế thanh niên được thành lập từ năm 1970 tại xã Minh Đài (Khu di tích lịch sử quốc gia); thăm Trường THPT Tân Sơn, nơi học tập của hơn 1.000 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Phan Cường