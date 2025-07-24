Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương

Ngày 24/7, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, do ông Nghiêm Giới Hòa - Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Xây dựng Tô Thương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm làm Trưởng đoàn đến tỉnh Phú Thọ trao đổi hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, vận hành và quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trên cương vị công tác mới tại tỉnh Phú Thọ. Đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng, ông Nghiêm Giới Hòa cho rằng, tỉnh Phú Thọ mới được hợp nhất từ 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình có không gian, dư địa rộng mở. Vì vậy, công tác quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng làm cơ sở, mở đường cho phát triển, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Phú Thọ trong công tác quy hoạch phát trển hạ tầng đô thị.

Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cũng gợi mở một số ý tưởng để Phú Thọ phát triển các lĩnh vực về đầu tư tài chính, xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư. Ông Nghiêm Giới Hòa cho biết, dự kiến Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương sẽ thành lập trụ sở khu vực của Tập đoàn tại tỉnh Phú Thọ và sẵn sàng hợp tác với tỉnh trên các lĩnh vực để 2 bên cùng phát triển, cùng thành công, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.

Hoan nghênh Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đến tìm hiểu đầu tư tại Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong giới thiệu khái quát tình hình kinh tế - xã hội, môi trường, cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh và cho biết với không gian, dư địa của tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch để tạo không gian mới cho phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong mong muốn Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương giúp đỡ, hỗ trợ Phú Thọ trong công tác quy hoạch, tài chính, đầu tư. Khẳng định các doanh nghiệp đầu tư tại Phú Thọ là “người nhà” của Phú Thọ, giúp đỡ cho doanh nghiệp là giúp đỡ chính mình, đồng chí cho biết, tỉnh Phú Thọ sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương thành lập trụ sở khu vực tại tỉnh và mong muốn 2 bên sẽ tiến hành các nội dung hợp tác cụ thể trong thời gian sớm nhất...

