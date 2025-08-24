Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong làm việc với xã Lạc Thủy và An Nghĩa

Ngày 24/8, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra dự án cáp treo Hương Bình, Di tích nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê và Dự án nhà máy sản xuất vôi bột nhẹ Xuân Thiện; làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy xã Lạc Thủy và xã An Nghĩa.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Bùi Đức Hinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Quách Thế Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu chỉ đạo

Đoàn đã đi kiểm tra Dự án cáp treo Hương Bình do Công ty TNHH MTV Du lịch Thái Bình, đơn vị thành viên của Tập đoàn Thái Bình Dương làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài gần 3km, tổng mức đầu tư 1.700 tỷ đồng, nối liền hai xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ và xã Hương Sơn (Hà Nội). Mục tiêu là kết nối các vùng lễ hội như khu vực chùa Hương (Hà Nội), chùa Tiên (Phú Thọ) và chùa Tam Chúc (Ninh Bình).

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối đã có công hiến tặng và xây dựng Nhà máy in tiền cho chính quyền cách mạng Việt Nam giai đoạn 1946 - 1947, nay là di tích lịch sử cách mạng quốc gia Nhà máy in tiền Đồn điền Chi Nê thuộc xã An Nghĩa; thăm nơi sản xuất ra những đồng tiền đầu tiên, những tờ “giấy bạc tài chính - giấy bạc cụ Hồ” đầu tiên mang sứ mệnh lịch sử lớn lao trong những ngày đầu độc lập của chính quyền cách mạng Việt Nam. Đây cũng là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử đầu tiên của ngành tài chính Việt Nam và đã được xếp hạng Di tích Lịch sử cấp quốc gia năm 2007.

Đoàn cũng đến thăm Dự án Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện Hòa Bình trên diện tích 158,4ha tại xã Lạc Thủy, với tổng mức đầu tư trên 8.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm hạng mục nhà máy sản xuất có tổng công suất 2,16 triệu tấn/năm, cảng sông Bôi với công suất 8,2 triệu tấn/năm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn công tác của Tỉnh ủy cũng làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy 2 xã Lạc Thủy và An Nghĩa về kết quả sau 2 tháng hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua gần 2 tháng triển khai, mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại 2 xã đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác điều hành, quản lý, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tăng cường sự giám sát của nhân dân và nâng cao chất lượng phục vụ. Các dịch vụ hành chính công được duy trì liên tục, không để xảy ra gián đoạn trong quá trình chuyển đổi, không để khoảng trống quản lý và phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn của 2 xã Lạc Thủy và An Nghĩa trong việc giải quyết nhanh chóng các TTHC cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động thông suốt.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, bộ máy chính quyền của 2 xã cần cố gắng hơn nữa, thích ứng, vượt khó để tăng tốc trong phát triển kinh tế đạt mức tăng trưởng 2 con số và nâng cao số thu ngân sách.

Bên cạnh đó, cần tận dụng lợi thế địa phương để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn. Rà soát lại những vướng mắc, khó khăn để kịp thời đề xuất hướng khắc phục, nhất là phương án bổ sung nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc.

Phối hợp với các sở, ngành rà soát, bàn giao sớm các công trình, dự án trên địa bàn xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền. Thực hiện tốt những vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân. Phấn đấu đến hết tháng 9/2025 đạt trên 90% trực tuyến; đạt khoảng 80 đến 85% trực tuyến toàn trình.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong thăm di tích lịch sử cách mạng quốc gia Nhà máy in tiền Đồn điền Chi Nê, xã An Nghĩa

Yêu cầu các sở, ngành chủ động phối - kết hợp với các địa phương sớm giải quyết chế độ tiền lương cho cán bộ viên chức cấp xã, linh hoạt hơn trong việc giải quyết các chế độ chính sách. Chủ động rà soát, sắp xếp cán bộ ở một số lĩnh vực còn thiếu, yếu và đưa ra hướng khắc phục hợp lý.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số khó khăn mà 2 xã cần khẩn trương khắc phục là chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ cấp xã; đầu tư nâng cấp trang thiết bị đồng bộ để đảm bảo hoạt động hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; xã An Nghĩa sớm kiện toàn nhân sự cho Ban chấp hành còn thiếu để ổn định việc vận hành chính quyền địa phương...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp thu đề xuất của các xã về cơ chế hỗ trợ cho một số đơn vị nằm trong diện tự chủ tài chính.

Vân Anh - Sơn Tùng