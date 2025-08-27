Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong thăm, tặng quà Khu căn cứ Cách mạng Cao Phong - Thạch Yên và cán bộ tiền khởi nghĩa phường Hòa Bình

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 27/8, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm Khu căn cứ Cách mạng Cao Phong - Thạch Yên tại xã Cao Phong, xã Mường Thàng và tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa phường Hòa Bình.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ, Nguyễn Đức Dũng - Bí thư phường Hòa Bình và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm Nhà truyền thống trong Khu căn cứ Cách mạng Cao Phong - Thạch Yên.

Khu căn cứ Cách mạng Cao Phong - Thạch Yên là một trong 8 khu căn cứ cách mạng của tỉnh, đóng vai trò quan trọng cùng quân và dân tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945. Năm 1996, Khu căn cứ Cách mạng Cao Phong - Thạch Yên đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại buổi thăm Khu căn cứ Cách mạng Cao Phong - Thạch Yên.

Thăm và tặng quà cán bộ, chính quyền và Nhân dân Khu căn cứ Cách mạng Cao Phong - Thạch Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay và đi lên của Chiến khu cách mạng.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đại biểu tặng quà cho xã Cao Phong, Mường Thàng là 2 xã thuộc Khu căn cứ Cách mạng Cao Phong - Thạch Yên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 xã: Cao Phong, Mường Thàng với không gian phát triển mới cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương. Quan tâm công tác xây dựng Đảng; sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng của nhu cầu công việc trong giai đoạn mới.

Tích cực xây dựng nông thôn mới, nỗ lực giảm nghèo bền vững. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu mạnh và phát triển, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha ông đi trước.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với cụ Phạm Ngọc Thương - cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên 75 năm tuổi Đảng.

Tới thăm cụ Phạm Ngọc Thương, sinh năm 1923 - cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên 75 năm tuổi Đảng ở phường Hòa Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã trao quà và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những đóng góp của cụ Phạm Ngọc Thương và gia đình đối với cách mạng. Chúc cụ giữ gìn sức khỏe thật tốt, sống vui bên con cháu, tiếp tục là điểm tựa tinh thần và tấm gương sáng cho con cháu và các thế hệ sau noi theo.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Dương Liễu