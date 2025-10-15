Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp công dân định kỳ tháng 10

Ngày 15/10, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 1 - phường Việt Trì), đồng chí Trần Duy Đông- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân tháng 10/2025. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Buổi tiếp được kết nối trực tuyến với điểm cầu Cơ sở 2 – phường Vĩnh Phúc, Cơ sở 3 – phường Hòa Bình và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của công dân

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã tiếp các công dân: Nguyễn Văn Trung, Đặng Văn Định và Đỗ Thị Hiền ở thôn Quang Trung, xã Tiên Lữ, đại diện cho gần 1.000 hộ dân xã Tiên Lữ phản ánh những bất cập trong việc quản lý, cung ứng, sử dụng điện tại địa phương; đặc biệt là tình trạng điện yếu, việc cấp điện không ổn định; việc thu, chi tiền điện không đảm bảo công khai, minh bạch; thường xuyên xảy ra cháy nổ..., không đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân và đề nghị không sử dụng điện do HTX dịch vụ điện năng Tiên Lữ (nay là Công ty TNHH điện năng Tiên Lữ) làm dịch vụ cung ứng, quản lý mà chuyển sang sử dụng điện do Công ty Điện lực của Nhà nước cung cấp.

Ông Nguyễn Văn Trung đại diện cho gần 1.000 hộ dân xã Tiên Lữ phản ánh những bất cập trong việc quản lý, cung ứng, sử dụng điện tại địa phương

Sau khi nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân; báo cáo thực trạng việc quản lý, sử dụng điện trên địa bàn của UBND xã Tiên Lữ; ý kiến tham mưu, đề xuất và các bước giải quyết trước đây của các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chia sẻ với những bất lợi, khó khăn của người dân xã Tiên Lữ thời gian qua do việc cung cấp nguồn điện không đảm bảo.

Để có cái nhìn tổng thể, giải quyết thấu đáo kiến nghị, đề xuất của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra do lãnh đạo Thanh Tra tỉnh chủ trì cùng các sở, ngành: Công thương, Tài chính, Xây dựng... tổ chức thanh tra trước 31/10 đối với công ty TNHH điện năng xã Tiên Lữ. Nội dung Thanh tra tập trung vào việc cung cấp điện cho người dân và việc thu, chi tiền điện; kiến nghị phương án giải quyết. Sở Công thương làm việc với Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức khảo sát, làm việc với các bên liên quan về phương án chuyển giao việc quản lý, cung cấp, sử dụng điện trên địa bàn xã Tiên Lữ về ngành điện quản lý.

Cùng với đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan, chính quyền các địa phương kiểm tra mô hình quản lý, vận hành HTX điện năng (trước dây), Công ty TNHH điện năng (hiện nay) trên cả 3 khu vực: Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh có kiến nghị với Trung ương sửa đổi Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn, từ đó tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn về cho EVN quản lý.

Trước mắt, Công ty TNHH điện năng xã Tiên Lữ tiếp tục đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định cho người dân; khẩn trương hoàn thiện việc cải tạo hệ thống lưới hạ áp và lắp đặt thêm 2 trạm biến áp theo như cam kết với Sở Công thương tại các buổi làm việc trước đây, thời gian hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp hệ thống đường dây và lắp đặt thêm 2 trạm biến áp xong trước 30/10/2025. Công ty Điện lực Phú Thọ chỉ đạo Điện lực khu vực cung ứng đủ nguồn cho Công ty TNHH điện năng Tiên Lữ cung ứng, phục vụ nhân dân.

Ông Phan Văn Thành đại diện cho 49 hộ dân ở khu Lâm nghiệp, thôn Vạn Ninh, xã Đạo Trù đề nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp công dân Phan Văn Thành cùng 49 hộ dân ở khu Lâm nghiệp, thôn Vạn Ninh, xã Đạo Trù đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 50 hộ dân là cán bộ, công nhân viên, con em của Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch sử dụng đất từ năm 1963.

Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo, tham mưu, đề xuất giải quyết đơn, thư của công dân

Sau khi nghe phản ánh của đại diện các hộ dân, báo cáo của chính quyền địa phương và lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các hộ dân và cho biết: UBND tỉnh đã có nhiều văn bản gửi Bộ Công thương sớm phê duyệt Đề án tái cơ cấu, đổi mới sắp xếp doanh nghiệp Tổng Công ty Giấy Việt Nam và rà soát quỹ đất không sử dụng bàn giao địa phương quản lý.

Quang cảnh buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông

Để tránh khiếu nại, khiếu kiện đông người kéo dài, đồng thời có cơ sở giải quyết dứt điểm đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghệp và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh dự thảo văn bản đề xuất làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về các nội dung liên quan đến việc tái cơ cấu, đổi mới sắp xếp doanh nghiệp Tổng Công ty Giấy Việt Nam và việc bàn giao diện tích đất Vườn quốc gia Tam Đảo và diện tích đất lâm trường không sử dụng cho địa phương quản lý. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát thêm diện tích đất Tổng Công Giấy Việt Nam quản lý, lập báo cáo tổng thể trình UBND tỉnh.

Đinh Vũ