“Cú hích” để chính quyền cơ sở thêm sức mạnh

Trước yêu cầu đổi mới, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, sau khi sáp nhập, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa đang thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng đã khiến công việc hành chính, giải quyết thủ tục cho người dân gặp không ít trở ngại. Chính vì vậy, việc tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường trên địa bàn đang trở thành “cú hích” giúp chính quyền cơ sở thêm sức mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Tăng cường đội ngũ, nâng cao năng lực

Thực hiện chủ trương mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Phú Thọ mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp được kỳ vọng sẽ đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng không gian phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương gặp không ít khó khăn, hạ tầng kỹ thuật và công nghệ thông tin còn hạn chế ảnh hưởng lớn đến việc xử lý thủ tục và làm việc...

Theo phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với cấp xã tăng hơn gấp 3 lần so với trước đây. Đến nay, UBND tỉnh đã công bố hơn 2.200 thủ tục hành chính công, trong đó, cấp tỉnh có 1.791 thủ tục, cấp xã có 410 thủ tục trải rộng trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, xây dựng, y tế, công thương, môi trường... Trong khi đó, tại nhiều địa phương, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, đội ngũ công chức, viên chức vừa thiếu, vừa chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới dẫn đến công việc hành chính, giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp và người dân gặp không ít khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định điều động công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại cấp xã. Ảnh: Dương Chung

Thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục khẩn trương tăng cường năng lực cho cấp xã về cả số lượng và chất lượng, kiện toàn công tác cán bộ đối với các vị trí còn thiếu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 94-KL/TU và Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 19/9/2025 về tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh nhằm vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Để kịp thời bổ sung, tăng cường đội ngũ công chức, viên chức cho các xã, phường, đảm bảo mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ, nhất là các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn sâu như: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kế toán, đất đai, xây dựng... Quá trình triển khai đòi hỏi các khâu, các bước phải được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, công bằng; không để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực. Việc điều động, tiếp nhận công chức, viên chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn, vị trí việc làm gắn với năng lực, kinh nghiệm công tác và nhu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Ưu tiên các xã, phường chưa bố trí đủ chỉ tiêu so với định mức dự kiến đến năm 2030; các lĩnh vực cần thiết, cấp bách để cấp ủy, chính quyền cấp xã thực hiện ngay các nhiệm vụ theo thẩm quyền. Gắn điều động, biệt phái với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ công chức, viên chức lâu dài cũng như tạo môi trường làm việc thuận lợi để công chức, viên chức phát huy được năng lực, trình độ chuyên môn đã được đào tạo.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các nội dung theo Kế hoạch số 25-KH/TU; Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, MTTQ và các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ để triển khai các trình tự, thủ tục liên quan đến công tác điều động, tăng cường, biệt phái theo quy định. Trước hết, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình để xây dựng phương án phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, theo định hướng vị trí việc làm. Đây cũng chính là cơ sở để đề xuất việc tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức nhằm thực hiện các nhiệm vụ quản lý trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp liên tục, không bị gián đoạn.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường phổ biến, tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm, định hướng việc tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, lập danh sách công chức, viên chức có trình độ chuyên môn (mỗi đơn vị dự kiến có 10 người) để tăng cường, biệt phái về cấp xã gửi Sở Nội vụ.

Góp phần đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt

Sau khi triển khai, đã có gần 400 công chức, viên chức cấp tỉnh đăng ký về công tác tại cấp xã (riêng khối nhà nước có gần 200 công chức, viên chức đăng ký). Đến thời điểm hiện tại, đã có 102 công chức, viên chức đăng ký về cấp xã và được các sở, ban, ngành và UBND cấp xã đồng ý điều động, tiếp nhận theo đúng vị trí việc làm. Theo dự kiến, giai đoạn 1, tỉnh sẽ tăng cường, điều động, biệt phái gần 400 công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh (trong đó, điều động từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh về công tác tại cấp xã 140 công chức, viên chức; biệt phái khoảng 150 công chức viên chức và điều động từ xã thừa sang xã thiếu gần 100 công chức).

Là một trong 102 công chức, viên chức cấp tỉnh về cấp xã làm việc đợt này, anh Nguyễn Hà Phương - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, tư vấn đầu tư và dịch vụ tài chính thuộc Sở Tài chính cho biết: Việc tôi tự nguyện đăng ký xin được điều động về công tác tại xã Cẩm Khê không chỉ là sự thay đổi nơi làm việc, mà còn là cơ hội quý báu để tôi được gần dân, hiểu dân hơn và cống hiến trực tiếp cho sự phát triển của địa phương. Tôi nhận thức sâu sắc rằng việc tăng cường công chức, viên chức từ cấp tỉnh về cấp xã là yêu cầu cấp thiết, nhằm nâng cao năng lực, khắc phục khó khăn về nhân lực, góp phần bảo đảm bộ máy chính quyền cơ sở vận hành thông suốt, hiệu quả. Với kinh nghiệm công tác tại các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở Tài chính, tôi sẽ nỗ lực hết mình, nhanh chóng tiếp cận thực tiễn, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của địa phương đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở và niềm tin của Nhân dân.

Là viên chức trẻ nhất đợt điều động này, anh Bùi Minh Tuấn, sinh năm 1997, công tác tại Chi cục Chăn nuôi thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tự nguyện đăng ký về công tác tại xã Tiền Phong. Được biết, Tiền Phong là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh với 5 dân tộc chủ yếu là Mường, Dao, Kinh, Tày, Thái sinh sống ở 14 thôn dân cư. Là xã thuần nông nên người dân trong xã chỉ trông chờ vào cây lúa, nương ngô, chăn nuôi gà, lợn nhỏ lẻ. Vì thế, thu nhập bình quân đầu người của xã chỉ đạt hơn 40 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn trên 20%. Với mong muốn được đóng góp phần nhỏ công sức của mình vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, anh Tuấn tin rằng từ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng tích lũy của mình sẽ được phát huy hiệu quả hơn vào thực tiễn cơ sở. Công tác ở xã có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự kiên trì, linh hoạt và tinh thần phục vụ Nhân dân tận tâm. Đây chính môi trường sẽ giúp anh trưởng thành hơn trong tư duy, trong cách làm việc và trong mối quan hệ gắn bó với Nhân dân.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các sở, ban, ngành và cả hệ thống chính trị đã kịp thời bổ sung, tăng cường đội ngũ công chức, viên chức cho các xã, phường, góp phần trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động đồng bộ, thông suốt.

Hoàng Nga