Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách

Ngày 26/7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà gia đình chính sách và người có công tiêu biểu trên địa bàn phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Cùng đi có đồng chí: Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, phường Việt Trì.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình bà Nguyễn Thị Sen, sinh năm 1932, ở khu Lê Quý Đôn là vợ liệt sĩ Đào Văn Vĩnh, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ; ông Hoàng Tiến Đông, sinh năm 1945, ở khu Lăng Cẩm, thương binh 81% tham gia kháng chiến chống Mỹ và bị thương ở chiến trường Quảng Trị.

Tại các gia đình, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh của các thương binh, gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; khâm phục nghị lực của các thương binh, gia đình người có công luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, thương tật, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng và lòng yêu nước. Đồng chí mong muốn các thương binh, gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, giáo dục thế hệ trẻ tích cực học tập, chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế; đồng thời giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo sâu sắc hơn nữa, tạo điều kiện tốt nhất để đời sống của người có công, gia đình chính sách trên địa bàn ngày càng được nâng lên.

Đón nhận tình cảm và những món quà ý nghĩa của các cấp chính quyền và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đại diện các gia đình bày tỏ xúc động và vui mừng trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và hứa sẽ giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

