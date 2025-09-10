Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam

Ngày 10/9, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp xã giao ngài Jaya Ratnam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí: Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Jaya Ratnam đến thăm, làm việc tại tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ nối liền các tỉnh miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng, hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi, tạo điều kiện kết nối thuận tiện với các trung tâm kinh tế lớn. Đây là những lợi thế để Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, ngài Đại sứ sẽ là cầu nối nhằm hỗ trợ tỉnh Phú Thọ tăng cường hợp tác với Singapore về đầu tư, thương mại, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và triển khai dự án trong các lĩnh vực Singapore có thế mạnh như: Logistics, chuyển đổi số, đô thị thông minh, thương mại điện tử; hỗ trợ quảng bá tiềm năng, lợi thế và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Phú Thọ tới cộng đồng doanh nghiệp Singapore; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các ngành công nghệ thông tin, quản trị, logistics, định hướng phát triển xanh... Tỉnh cam kết đồng hành, hỗ trợ để các dự án đạt hiệu quả cao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Đại sứ Jaya Ratnam cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ngài Đại sứ đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông của tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics... Singapore sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kết nối doanh nghiệp hai bên để cùng phát triển các dự án mang tính bền vững, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển xanh mà Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông tin về Tập đoàn YCH Singapore và Công ty T&Y Superport Vĩnh Phúc, tiến độ triển khai dự án Trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc; thảo luận về những đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn YCH Singapore và Công ty T&Y Superport Vĩnh Phúc... Đề xuất Singapore nghiên cứu, đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại Phú Thọ, theo mô hình đã triển khai thành công ở TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An...; hợp tác phát triển hạ tầng khu công nghệ cao, trung tâm logistics vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đồng thời trao đổi nhiều nội dung liên quan đến hợp tác đầu tư, hỗ trợ đẩy nhanh các thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho các dự án của Singapore triển khai sớm đi vào hoạt động tại tỉnh. Ngài Đại sứ cũng đề xuất tỉnh tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi, hợp tác thường xuyên để cập nhật thông tin, tháo gỡ khó khăn và kết nối hiệu quả dự án của Singapore đầu tư vào tỉnh.

