Biển người rực đỏ sắc cờ, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai

Đông đảo người dân đã tập trung về khu trung tâm Hà Nội để chờ xem buổi tổng hợp luyện lần thứ hai của lực lượng diễu binh, diễu hành.

Khu vực xung quanh quảng trường Ba Đình, ngã tư Quán Thánh - Thanh Niên - Thụy Khuê - Hùng Vương, ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền - Hàng Bài - Hàng Khay... là những địa điểm thu hút rất nhiều người dân tập trung để chờ xem buổi tổng hợp luyện lần thứ hai lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), bắt đầu vào lúc 20 giờ ngày 24-8.

Khắp các vỉa hè, đường phố Hà Nội ngập tràn sắc đỏ đến từ những chiếc áo in hình cờ Tổ quốc, những chiếc áo in chữ “Việt Nam”, những chiếc quạt đỏ có ngôi sao vàng, hay lá quốc kỳ nhỏ trên tay... của người dân. Tất cả đều nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ, tạo hình ảnh đẹp và góp phần tạo nên thành công cho ngày hội lớn của non sông một cách trọn vẹn nhất.

Các em nhỏ rất hào hứng khi được gia đình đưa đi xem buổi tổng hợp luyện.

Nhiều người nước ngoài cũng hòa cùng dòng người chờ đợi buổi tổng hợp luyện

Người dân háo hức chờ xem buổi tổng hợp luyện lần thứ hai.

“Biển người” tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền - Hàng Bài - Hàng Khay...

... và trước đền Quán Thánh (ngã tư Thụy Khuê - Thanh Niên - Quán Thánh).

Người dân cùng nhau hát vang bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”.

Nguồn qdnd.vn


