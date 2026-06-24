Biểu dương 20 gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc, làm kinh tế giỏi

Ngày 24/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Tọa đàm hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề “Phát huy vai trò kinh tế hộ gia đình trong xây dựng gia đình hạnh phúc”. Dự chương trình có các đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể; các doanh nghiệp, nhà tài trợ, cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và các gia đình tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm của hội viên phụ nữ.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình trong đời sống xã hội, đồng thời khẳng định: Phát triển kinh tế hộ gia đình là nền tảng để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Thời gian qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Thông qua tọa đàm, các cấp Hội LHPN mong muốn tiếp tục lan tỏa những mô hình hay, kinh nghiệm hiệu quả trong phát triển kinh tế, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ và xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc trong thời kỳ mới.

Các đại biểu khách mời và đại diện gia đình tiêu biểu tham gia tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung thiết thực về vai trò của gia đình trong xã hội hiện đại; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác gia đình; kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc; vai trò của các cấp, ngành, tổ chức Hội và đơn vị đồng hành trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

Chương trình cũng mang đến nhiều câu chuyện thực tiễn, những kinh nghiệm quý từ các gia đình tiêu biểu trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Các mô hình kinh tế hiệu quả, cách làm sáng tạo cùng sự đồng lòng, sẻ chia giữa các thành viên đã góp phần lan tỏa thông điệp về giá trị của gia đình hạnh phúc và vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao biểu trưng và quà tặng cho các gia đình tiêu biểu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng hoa tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh biểu dương 20 gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc, làm kinh tế giỏi; tôn vinh 11 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Đây là những điển hình tiêu biểu về tinh thần vượt khó, trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.

Tại chương trình, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao biển hỗ trợ với tổng số gần 2 tỷ đồng cho Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhằm chung tay hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội và sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân đối với công tác an sinh xã hội của địa phương.

Thúy Hường