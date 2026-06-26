“Bình dân học vụ số” trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc trang bị kỹ năng số cho người dân trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng xã hội số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” do Trung ương phát động, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp, từng bước đưa tri thức số đến với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy CĐS toàn diện trong giáo dục.

Học sinh Trường THCS Thọ Sơn, phường Thanh Miếu tăng cường ứng dụng công nghệ số trong học tập.

Sau hơn một năm triển khai, phong trào “Bình dân học vụ số” đã lan tỏa sâu rộng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Từ các lớp tập huấn chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, CĐS đến việc học tập trên các nền tảng trực tuyến mở, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngày càng chủ động tiếp cận tri thức mới, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong công việc và giảng dạy.

Năm học 2025-2026, ngành GD&ĐT Phú Thọ đã triển khai các hoạt động đào tạo về chuyển đổi số gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp đội ngũ nhà giáo từng bước làm chủ các nền tảng số, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời đại công nghệ.

Không chỉ tập trung nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, ngành Giáo dục còn chú trọng phổ cập kỹ năng số cho học sinh. Đến nay, 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh được tiếp cận các kỹ năng số thiết yếu theo khung năng lực số của Bộ GD&ĐT. Nội dung giáo dục công dân số, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, kỹ năng học tập trên môi trường số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo từng bước được đưa vào các hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học.

Tại nhiều nhà trường, các chuyên đề về trí tuệ nhân tạo, công nghệ số được tổ chức thường xuyên, góp phần giúp học sinh làm quen với những công cụ học tập hiện đại, nâng cao khả năng tự học, tư duy sáng tạo và thích ứng với môi trường số.

Cùng với việc nâng cao nhận thức và kỹ năng số, phong trào “Bình dân học vụ số” đang tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong toàn ngành. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, các phần mềm quản trị nhà trường, hồ sơ điện tử, học bạ số, chữ ký số tiếp tục được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm áp lực về thủ tục hành chính cho các cơ sở giáo dục.

Trong hoạt động chuyên môn, nhiều giáo viên đã chủ động xây dựng bài giảng điện tử, phát triển học liệu số và khai thác hiệu quả các phần mềm hỗ trợ dạy học. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế bài giảng, xây dựng ngân hàng câu hỏi, hỗ trợ kiểm tra, đánh giá học sinh đang từng bước trở thành xu hướng mới trong giáo dục.

Trường Tiểu học Đồng Lương, xã Đồng Lương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Tại Trường Tiểu học Đồng Lương, việc triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” được gắn với các hoạt động chuyên môn của nhà trường. Hiện nay, 100% giáo viên của trường sử dụng nền tảng số trong quản lý lớp học, trao đổi chuyên môn và hỗ trợ học sinh học tập. Nhiều tiết học được thiết kế bằng học liệu điện tử, tạo hứng thú cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

Cô giáo Vi Thị Bích Thọ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Lương cho biết: Phong trào “Bình dân học vụ số” đã tạo động lực để đội ngũ giáo viên chủ động học tập, cập nhật kiến thức công nghệ mới. Từ những kỹ năng cơ bản ban đầu, nhiều giáo viên đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào công tác giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng các giờ học. Quan trọng hơn, học sinh được tiếp cận công nghệ một cách phù hợp, hình thành kỹ năng học tập và tương tác an toàn trên môi trường số ngay từ bậc tiểu học.

Thực tiễn cho thấy, CĐS trong giáo dục không chỉ là ứng dụng công nghệ vào quản lý hay giảng dạy mà còn là quá trình thay đổi tư duy, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng hiện đại, lấy người học làm trung tâm. Khi mỗi giáo viên trở thành một hạt nhân CĐS, mỗi học sinh được trang bị kỹ năng số cần thiết, nền giáo dục sẽ có thêm điều kiện để phát triển bền vững trong thời đại mới.

Từ nay đến hết năm 2026 và trong năm 2027, ngành GD&ĐT tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm duy trì tính bền vững trong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”. Bảo đảm từ năm 2027 trở đi, 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên toàn ngành được bồi dưỡng cập nhật định kỳ Khung năng lực số, không để xảy ra tình trạng tái mù công nghệ.

Đồng thời, đẩy mạnh CĐS toàn diện thông qua việc chuyển toàn bộ hoạt động quản lý hồ sơ chuyên môn, giáo án, sổ sách sang môi trường số; nhân rộng mô hình lớp học số, trường học thông minh và từng bước thực hiện quản trị hệ thống giáo dục dựa trên phân tích dữ liệu lớn (Big Data).

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển học liệu số, kho học liệu dùng chung; nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng số, kỹ năng công dân số cho học sinh; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục số toàn diện, tạo nền tảng nâng cao chất lượng GD&ĐT; đồng thời, trang bị cho cán bộ, giáo viên và học sinh những năng lực cần thiết để thích ứng với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.

Hạnh Thúy