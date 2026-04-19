“Bloodhounds 2” duy trì sức hút

“Bloodhounds 2” dẫn đầu lượt xem trên Netflix suốt ba tuần nhờ các màn đối kháng tay đôi dồn dập cùng diễn xuất của dàn nghệ sĩ.

Theo thống kê của Tudum, ở tuần thứ hai phát hành (ngày 6-12/4) trên nền tảng Netflix, phim đạt 7,4 triệu lượt xem và 51,4 triệu giờ xem, đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh. Dự án có lượng xem cao hơn gấp đôi tác phẩm xếp thứ hai - series Na Uy Detective Hole (ba triệu lượt). Sức hút của phần hai khiến khán giả tìm xem lại phần đầu, đưa Bloodhounds mùa một trở lại ở vị trí thứ ba.

Theo TV Report, yếu tố cận chiến là đặc trưng của loạt phim. Đạo diễn Kim Joo Hwan tập trung khai thác tối đa các pha đối kháng, chú trọng vào việc làm rõ các cảnh đánh nhau để khán giả có thể nhìn từng cú đấm, từ chuyển động cơ bắp đến tiếng va chạm. Ông nói: “Êkíp muốn người xem cảm nhận được sức nặng của mỗi đòn đánh, như thể họ đang ở ngay giữa trận chiến”.

Để nâng tầm tính chân thực, đạo diễn võ thuật Jung Sung Ho - chuyên gia cascadeur với kinh nghiệm từng thực hiện các bom tấn hành động Hàn Quốc - thiết kế các cú đánh thiên về tốc độ kết hợp lực đạo. Các diễn viên phải trải qua hàng tháng huấn luyện, học boxing, Muay Thai và Taekwondo, giúp những pha cận chiến không chỉ đẹp mắt mà còn khiến khán giả “rùng mình”.

Ngoài ra, đội ngũ sản xuất tính toán góc quay và kỹ thuật quay phim, sử dụng camera cầm tay kết hợp drone để tạo hiệu ứng thị giác. Góc thấp nhấn mạnh sức mạnh, hiệu ứng quay chậm làm nổi bật sự chính xác, cắt cảnh nhanh để tăng nhịp độ kịch tính.

Thành công của phim còn nằm ở cách biên kịch nâng cấp quy mô bối cảnh. Sau khi triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi ở phần trước, hai nhân vật chính - vận động viên quyền Anh Gun Woo (Woo Do Hwan) và huấn luyện viên Woo Jin (Lee Sang Yi) - bị cuốn vào một giải đấu boxing quốc tế bất hợp pháp, nơi tiền bạc và bạo lực chi phối.

Nội dung mùa hai nhấn mạnh tinh thần đồng đội, tình anh em. Gun Woo không còn chỉ chiến đấu vì chính nghĩa mà đối mặt những tình huống vượt ngoài khả năng kiểm soát. Mỗi quyết định của anh đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến những người xung quanh. Còn Woo Jin có sự phát triển tính cách rõ hơn phần đầu, chuyển từ sắc thái hài hước sang quyết liệt khi phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ gia đình và bạn bè. Thay đổi này giúp mối quan hệ giữa hai người trở thành yếu tố dẫn dắt cảm xúc.

Các diễn viên chính trong “Bloodhounds 2”. Ảnh: Netflix

Diễn xuất là điểm cộng lớn, trong đó nhân vật chính do Woo Do Hwan và Lee Sang Yi thủ vai giữ sự ăn ý trong những phân đoạn cao trào. Do Hwan truyền tải tốt nét quyết liệt của Kim Gun Woo, còn Sang Yi tạo cảm giác dí dỏm nhưng vẫn đủ nghiêm túc ở các cảnh cần chiều sâu.

Trên Daum, tài tử Woo Do Hwan cho biết thử thách lớn nằm ở việc đáp ứng cường độ thể lực. Anh duy trì chế độ ăn bốn bữa mỗi ngày, dành thời gian để tập luyện và ghi nhớ các động tác hành động. Diễn viên trau dồi kỹ thuật diễn xuất nội tâm để làm rõ chuyển biến tâm lý.

Anh và bạn diễn Lee Sang Yi đồng điệu trong quá trình làm việc, nhờ đó các cảnh đóng chung diễn ra tự nhiên. Một số phân đoạn xây dựng từ sự ngẫu hứng của hai diễn viên, dựa trên nền tảng cốt truyện. Trang Nate đánh giá sự phối hợp ăn ý giữa cả hai phát huy hiệu quả cho câu chuyện.

Bên cạnh đó, Bi Rain là điểm nhấn mới khi đóng phản diện, được xem là cú chuyển mình đáng chú ý vì anh phải thể hiện một nhân vật khó đoán. Vai diễn Baek Jeong của anh có tính cách tàn nhẫn, coi người khác như công cụ kiếm tiền, từng bước dồn ép nam chính tham gia giải đấu.

Bi Rain nghiên cứu tâm lý tội phạm, nhất là các vụ án giết người không có động cơ rõ ràng. Theo diễn viên, điểm tương đồng giữa anh và Baek Jeong nằm ở mong muốn được công nhận. Anh cho rằng trong cuộc sống, ai cũng có lúc thất bại dù đã nỗ lực, và những trải nghiệm đó giúp anh thấu hiểu động cơ của nhân vật. Trước mỗi cảnh quay, anh thường suy nghĩ về cách Baek Jeong khiến Gun Woo và Woo Jin rơi vào trạng thái tuyệt vọng và bị đẩy đến giới hạn.

Tài tử tăng 6-7 kg để tạo ngoại hình áp đảo người khác, theo yêu cầu đạo diễn. Anh dành khoảng sáu tiếng mỗi ngày để tập tạ và luyện kỹ thuật đấm bốc. Trong cuộc phỏng vấn với Newsis, nghệ sĩ nói khó khăn nhất là phải tạo được những cú đấm cho thấy hình ảnh võ sĩ quyền Anh thuận hai tay. Suốt thời gian quay, Rain tập luyện cường độ cao đến mức kiệt sức, phải dùng thuốc giảm đau.

Trên bảng xếp hạng Fundex của Good Data Corporation, phim đứng thứ hai về mức độ thảo luận hạng mục phim truyền hình. Dàn diễn viên gồm Jung Ji Hoon (Bi Rain), Woo Do Hwan và Lee Sang Yi góp mặt trong danh sách nghệ sĩ được được thảo luận nhiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Trang iMBC nhận xét tác phẩm ưu tiên tiết tấu nhanh cùng các pha nguy hiểm, mang đến cảm giác giải trí. Dù kịch bản có nhiều chi tiết chưa hợp lý, cách triển khai này giúp dự án duy trì sức hấp dẫn.

