Bức họa đồng quê

Khi gió heo may về, cánh đồng lúa quê hương lại vàng rực, những trang trại xanh ngút mắt báo hiệu một mùa mới bội thu. Nơi đây, vùng “đất lúa, đất văn” chẳng những giàu truyền thống mà còn là minh chứng cho một cuộc sống giản dị nhưng luôn tràn đầy hy vọng. Những hình ảnh lao động hăng say của người nông dân cùng vẻ đẹp trù phú của làng quê đã vẽ nên một bức tranh đồng quê thật sống động và tràn đầy sức sống.

Địa hình bằng phẳng và đất đai màu mỡ, các xã Bản Nguyên, Phùng Nguyên từ lâu được coi là “vựa lúa” của tỉnh

Cùng với hệ thống giao thông phát triển đồng bộ là tiền đề để các địa phương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp

Khi những hạt lúa vàng uốn câu cũng là lúc người nông dân rộn ràng thu hoạch thành quả sau bao ngày vất vả

Áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất giúp giải phóng nhiều sức lao động của người nông dân

Rơm sau khi gặt được một loại máy khác thu gọn, cuộn thành từng bó lớn

Những bó rơm được người nông dân thu gom, sử dụng làm thức ăn cho gia súc

Ngay sau khi thu hoạch lúa, nông dân tranh thủ trồng cây màu như ngô, bí, khoai lang... Dự kiến, các mô hình có diện tích từ 2 ha trở lên sẽ được chính quyền địa phương hỗ trợ một phần giống để người dân mở rộng sản xuất vụ đông

Song song với những cánh đồng lúa vàng, vẻ trù phú của “đất lúa, đất văn” còn được thể hiện rõ qua những khu vườn cây ăn quả xanh tươi

Vườn cây được “lên luống” với những mương nước ở giữa giúp thuận tiện cho hoạt động tưới tiêu

Mùa này, vườn cây ăn quả đang được chăm sóc cẩn thận để nhanh chóng phục hồi sau thu hoạch

Tỉa cành giúp cây phát triển nhanh và đậu nhiều quả hơn vào mùa mới

Quả non được bọc trong túi ni lông tránh sâu bệnh

Những cây cho quả trái vụ sẽ có giá thành cao hơn

Khung cảnh nông thôn trù phú và thanh bình

Lê Hoàng