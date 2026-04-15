Đền Hùng
Các phường, xã cụm số 16 dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 15/4 (tức ngày 28/2 năm Bính Ngọ), đoàn đại biểu cụm số 16, đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các phường Xuân Hòa, Phúc Yên và các xã Bình Xuyên, Bình Nguyên, Xuân Lãng, Bình Tuyền do đồng chí Nguyễn Việt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa làm trưởng đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Các đồng chí lãnh đạo các phường, xã cụm số 16 dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Thượng cung.

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hướng về cội nguồn dân tộc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trước anh linh Tiên tổ, các đồng chí lãnh đạo các phường, xã cụm số 16 đã thành kính dâng hương, hoa tại Thượng cung tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Thay mặt đoàn, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Việt Phương kính cáo với Tổ tiên về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp với nhiều yêu cầu mới, song nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các địa phương trong cụm số 16 đã từng bước ổn định tổ chức, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được quan tâm, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Đoàn đại biểu cụm số 16 dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trước anh linh Tổ tiên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong cụm số 16 nguyện tiếp tục phát huy truyền thống Tiên Rồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trách nhiệm, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2026. Đồng thời, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển...

Lê Hoàng


