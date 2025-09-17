Cách ăn thịt bò có lợi cho sức khỏe nhất

Thịt bò ngon, giàu dinh dưỡng nhưng nếu ăn quá nhiều và không đúng cách lại có thể gây hại. Vậy cách ăn nào có lợi cho sức khỏe nhất?

1. Lợi ích dinh dưỡng của thịt bò

Về thành phần dinh dưỡng, trong thịt bò chứa các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là protein, sắt, kẽm, vitamin B12... Những chất dinh dưỡng này rất cần thiết để xây dựng cơ bắp và sản xuất các tế bào hồng cầu mới trong cơ thể.

Thịt bò rất giàu protein: Thịt bò là nguồn protein chất lượng cao giúp xây dựng và duy trì cơ bắp, tốt cho người tập thể hình hoặc người cần phục hồi sức khỏe.

Nguồn bổ sung sắt: Sắt trong thịt bò là sắt heme, loại sắt cơ thể dễ hấp thụ hơn so với sắt từ thực vật giúp phòng ngừa thiếu máu hiệu quả.

Thịt bò chứa nhiều vitamin và khoáng chất: Thịt bò chứa nhiều vitamin B6, B12, kẽm, selen giúp tăng cường hệ miễn dịch, sản xuất hormone và hỗ trợ chức năng thần kinh.

Thịt bò rất giàu protein, vitamin và khoáng chất.

Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong một khẩu phần thịt bò xay chưa nấu chín 100 g chứa:

• 247 calo

• 17,44 g protein

• 19,07 g chất béo

• 1,97 mg sắt

• 274 mg kali

• 4,23 mg kẽm

• 2,15 microgam vitamin B12

2. Tác hại khi ăn quá nhiều thịt bò

Ăn quá nhiều thịt đỏ như thịt bò có thể gây ra một số rủi ro sức khỏe. Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ thịt đỏ (thịt bò, trâu, ngựa, cừu, lợn...) nhiều và thường xuyên với một số nguy cơ như bệnh tim, một số bệnh ung thư, các vấn đề về thận và tiêu hoá...

Tăng nguy cơ bệnh tim mạch: Thịt bò, nhất là các phần nhiều mỡ chứa chất béo bão hoà và cholesterol có thể làm tăng cholesterol xấu trong máu dẫn đến các bệnh về tim mạch.

Vấn đề tiêu hóa: Thịt bò khó tiêu hóa hơn so với các loại thịt khác. Ăn nhiều có thể gây đầy hơi, khó tiêu và táo bón do thiếu chất xơ.

Tăng nguy cơ bệnh gout: Thịt bò chứa nhiều purine, một chất khi chuyển hóa trong cơ thể sẽ tạo ra acid uric. Nồng độ acid uric cao có thể gây ra các cơn đau gout cấp tính.

Ảnh hưởng đến thận: Tiêu thụ quá nhiều protein có thể gây áp lực lên thận, đặc biệt là với những người có vấn đề về thận từ trước.

Nguy cơ ung thư: Một số nghiên cứu cho thấy, việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ, đặc biệt là thịt chế biến sẵn hoặc chế biến ở nhiệt độ cao (nướng, chiên) dễ làm tăng nguy cơ ung thư như ung thư đại trực tràng.

3. Cách ăn thịt bò có lợi cho sức khỏe nhất

Ưu tiên ăn phần thịt bò nạc: Chọn các phần thịt nạc, ít mỡ để giảm lượng chất béo bão hòa.

Hạn chế tối đa thịt bò chế biến sẵn: Các loại thịt đỏ đã qua chế biến như thịt nguội, xúc xích, thịt xông khói... có nguy cơ cao nhất với sức khỏe. Theo cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy, thịt đỏ và thịt chế biến sẵn làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, một căn bệnh thường gặp ở người trên 50 tuổi, người thừa cân, béo phì, ăn nhiều thịt đỏ, thịt đã qua bảo quản chế biến...

Chế biến lành mạnh: Ưu tiên các món thịt bò luộc, hấp hoặc áp chảo để giữ lại tối đa dinh dưỡng của thịt và không làm sản sinh các hợp chất gây hại.

Hạn chế món nướng, chiên, xào: Nướng hoặc chiên xào thịt ở nhiệt độ cao có thể làm tăng sự hình thành các hóa chất gây ung thư. Sẽ an toàn hơn khi nấu thịt ở nhiệt độ thấp hơn và không nên để chúng tiếp xúc với ngọn lửa trực tiếp và không nướng cháy.

Ăn lượng vừa phải: Không nên tiêu thụ quá 3 lần thịt đỏ mỗi tuần. Tổng lượng thịt đỏ trong một tuần khoảng 350-500 g sau chế biến.

Kết hợp cân bằng với các thực phẩm khác: Ăn thịt bò kèm với nhiều rau xanh và các nguồn protein khác như cá, thịt gia cầm, trứng, sữa, đậu... để đảm bảo chế độ ăn cân bằng và đủ chất.

Lưu ý: Đối với người có các bệnh lý tim mạch, mỡ máu cao, gout, bệnh thận... cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được hướng dẫn chế độ ăn phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)