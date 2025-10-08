Cách bảo vệ điện thoại khỏi hư hỏng do nước trong mưa lũ

Mưa lũ không chỉ làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người mà còn khiến các thiết bị điện tử như điện thoại bị hư hỏng do nước xâm nhập vào bên trong.

Số lượng yêu cầu sửa chữa điện thoại do hư hỏng nước xâm nhập tăng cao nhất do người dùng phải vượt qua nhiều cơn mưa xối xả gây ngập đường phố. Ngoài việc người dùng nên đầu tư vào một chiếc túi chống nước, cách tốt hơn hết là cần thực hiện các biện pháp xử lý đúng cách khi nước vô tình xâm nhập vào điện thoại của mình.

Điện thoại có thể dễ bị thấm nước trong mùa mưa lũ.

Nếu điện thoại không may rơi xuống nước, người dùng được khuyến cáo thực hiện ngay các bước sau:

• Lấy điện thoại ra khỏi nước ngay lập tức: Thời gian càng lâu, nước càng thấm vào bên trong.

• Tắt điện thoại: Để điện thoại ở chế độ tắt để tránh hư hỏng thêm.

• Tháo vỏ bảo vệ: Nếu có thể, hãy mở nắp lưng và tháo pin, thẻ SIM và thẻ nhớ microSD.

• Thấm khô: Sử dụng khăn vải hoặc khăn giấy để thấm nước, tránh chà xát.

• Hút nước: Nếu điện thoại bị ngập hoàn toàn, người dùng có thể dùng máy hút bụi nhẹ nhàng để hút nước ra.

• Để khô tự nhiên: Đặt điện thoại ở nơi khô ráo, thoáng mát, không để dưới ánh nắng trực tiếp.

Nhiều người vẫn tin rằng bỏ điện thoại vào gạo sẽ giúp hút ẩm, nhưng các chuyên gia không khuyến khích phương pháp này. Thay vào đó, hãy sử dụng gói hút ẩm silica gel, chôn điện thoại trong gói này từ 24-48 giờ.

Sau khi để điện thoại khô, hãy thử bật lại. Nếu không khởi động, hãy sạc đầy pin và thử lại. Nếu điện thoại vẫn không hoạt động, người dùng có thể mang máy đến các cửa hàng sửa chữa điện thoại uy tín để nhờ hỗ trợ.

Để xác định xem điện thoại có bị hư hỏng do nước hay không, hãy kiểm tra các dấu hiệu như hơi nước ở màn hình, dấu hiệu ăn mòn ở các cổng, hoặc đèn báo hư hỏng do chất lỏng (LDI) chuyển sang màu đỏ.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng việc sấy khô điện thoại khi còn ướt là không an toàn vì nhiệt độ cao có thể gây hư hỏng nghiêm trọng. Nếu cần loại bỏ nước khỏi cổng sạc hoặc loa, hãy làm theo các bước hướng dẫn cụ thể để đảm bảo an toàn cho thiết bị của mình.

