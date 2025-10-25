Cách chọn bưởi và ăn bưởi an toàn

Việc chọn mua và sử dụng quả bưởi sao cho đúng cách để đảm bảo an toàn, phát huy tối đa dưỡng chất lại là điều không phải ai cũng biết.

Bưởi là một loại trái cây nhiệt đới được ưa chuộng tại Việt Nam, không chỉ bởi hương vị thanh mát, ngọt dịu mà còn nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, đặc biệt là vitamin C và chất xơ. Tuy nhiên, để chọn được quả bưởi ngon, mọng nước và đảm bảo an toàn, đồng thời phát huy tối đa lợi ích sức khỏe, bạn cần nắm rõ những bí quyết sau.

1. Cách chọn quả bưởi ngon, mọng nước

Việc chọn được trái bưởi chất lượng, không hóa chất là bước đầu tiên và quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe. Để tránh mua phải bưởi khô, vỏ dày, kém ngọt, bạn hãy áp dụng các tiêu chí sau khi chọn mua:

1.1. Quan sát hình dáng và trọng lượng

Nên chọn quả bưởi có hình dáng cân đối, tròn đều hoặc hơi dẹt, đầu nhọn, cổ ngắn, đáy phẳng. Tránh chọn quả có cổ quá dài vì thường nhiều vỏ, ít múi.

Cầm quả bưởi lên tay, cảm thấy nặng chắc so với kích thước. Bưởi nặng tay là bưởi mọng nước, tép đầy đặn, không bị khô xốp bên trong. Bưởi nhẹ thường là bưởi héo hoặc ít nước.

Nên chọn quả bưởi có hình dáng cân đối, tròn đều, có lớp vỏ căng mịn.

1.2. Kiểm tra vỏ bưởi

Chọn quả có lớp vỏ bên ngoài căng bóng, mịn màng, không bị sần sùi hay có vết nám đen. Đối với bưởi da xanh, vỏ thường có màu xanh hơi ánh vàng khi già. Đối với bưởi vàng (như bưởi Diễn), vỏ phải có màu vàng sáng đồng nhất. Hãy ưu tiên chọn những trái bưởi có màu sắc tươi tắn, đồng đều, đặc trưng cho từng loại.

Vỏ bưởi cần phải căng bóng, không bị héo hoặc có các đốm đen, nấm mốc. Vỏ mỏng là dấu hiệu của trái bưởi nhiều nước, ngon ngọt. Khi dùng ngón tay búng nhẹ vào vỏ, nếu nghe thấy tiếng “bộp, bộp” (âm thanh trầm) thì đó là bưởi ngon, còn nếu nghe tiếng “cạch, cạch” (âm thanh vang) thì trái đó còn non hoặc ruột bị khô.

Dùng ngón tay ấn nhẹ vào vỏ bưởi. Nếu cảm thấy cứng tay (không bị lõm sâu), đó là dấu hiệu vỏ mỏng và cùi bên trong đầy đặn. Nếu ấn vào thấy mềm, để lại vết lõm, có thể là bưởi vỏ dày hoặc bị xốp.

1.3. Xem xét cuống bưởi

Đối với bưởi còn cuống, hãy quan sát kĩ phần cuống và cùi. Bưởi tươi ngon là bưởi có cuống còn dính chặt, hơi héo tự nhiên và không có dấu hiệu bị rụng hoặc bị bơm thuốc bảo quản. Nên chọn những quả còn cuống tươi, không bị khô héo hay rụng. Cuống chắc chắn, giòn là dấu hiệu bưởi còn tươi.

Một mẹo nhỏ là quan sát rốn quả bưởi (phần đáy): Quả có rốn tròn, to và hơi lõm xuống (còn gọi là quả “cái”) thường ngọt và mọng nước hơn quả có rốn nhỏ, nhô ra (quả “đực”).

2. 4 lưu ý quan trọng khi ăn bưởi để đảm bảo an toàn

Bưởi giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và chất xơ, mang lại nhiều lợi ích như tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hoá, giảm cân và làm đẹp da. Mặc dù bưởi rất tốt nhưng các chuyên gia y tế khuyến cáo, việc sử dụng cần tuân thủ một số nguyên tắc nhất định để tránh phản tác dụng, đặc biệt với những người đang điều trị bệnh.

2.1. Không ăn bưởi khi đang dùng một số loại thuốc

Đây là khuyến cáo y tế quan trọng nhất. Một số chất trong bưởi, đặc biệt là các furanocoumarins, có khả năng làm tăng nồng độ thuốc trong máu hoặc làm giảm tác dụng của một số loại thuốc.

Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với các nhóm thuốc như: thuốc hạ cholesterol (nhóm statin), thuốc huyết áp, thuốc chống loạn nhịp tim và một số thuốc an thần. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về khoảng cách thời gian an toàn giữa việc ăn bưởi và uống thuốc.

2.2. Lượng dùng phù hợp

Bưởi giàu chất xơ và vitamin C nhưng cũng chứa lượng acid nhất định. Người có tiền sử bệnh lý về dạ dày, tá tràng nên hạn chế ăn quá nhiều bưởi cùng lúc hoặc ăn khi đói, vì có thể kích thích tiết acid, gây đau bụng. Nên ăn khoảng 1/4 đến 1/2 trái bưởi mỗi ngày, sau bữa ăn khoảng 1-2 tiếng là tốt nhất.

2.3. Người bệnh thận cần thận trọng

Đối với bệnh nhân mắc bệnh thận, chức năng thận suy giảm, việc tiêu thụ thực phẩm giàu kali (có trong bưởi) cần được kiểm soát. Hàm lượng kali cao trong máu (tăng kali máu) có thể gây ảnh hưởng xấu đến tim mạch. Bệnh nhân cần tư vấn bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để biết lượng bưởi an toàn cho tình trạng sức khỏe của mình.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, bệnh nhân suy thận mạn tính hoặc đang điều trị lọc máu nên hạn chế hoặc tránh ăn bưởi để kiểm soát nồng độ kali trong cơ thể.

Không nên ăn quá nhiều bưởi để tránh làm tình trạng tiêu chảy và lạnh bụng thêm nghiêm trọng.

2.4. Chú ý thời điểm ăn bưởi

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tuyệt đối không ăn bưởi khi bụng đói. Ăn bưởi khi đói có thể kích thích dạ dày, làm tăng tiết acid, gây khó chịu, hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh lý về dạ dày (như viêm loét dạ dày, trào ngược ).

Nên ăn bưởi sau bữa ăn chính khoảng 30 phút đến 1 giờ. Lúc này, bưởi sẽ phát huy tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện chứng khó tiêu và giúp giảm cholesterol trong máu.

3. Cách bảo quản bưởi tươi ngon

Bưởi là loại trái cây có thể bảo quản được khá lâu nếu áp dụng đúng phương pháp. Tùy thuộc vào thời gian bạn muốn giữ bưởi mà sẽ có những cách bảo quản khác nhau.

Bưởi nguyên quả: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Bưởi có thể giữ được độ tươi ngon trong vài tuần đến vài tháng tùy loại. Bưởi đã bóc vỏ: Nên tách múi, bảo quản trong hộp kín và để trong ngăn mát tủ lạnh. Cần dùng hết trong vòng 3-4 ngày để giữ được chất lượng dinh dưỡng tốt nhất.

Tuyệt đối không rửa bưởi bằng nước trước khi bảo quản lâu dài ở nhiệt độ thường, vì độ ẩm sẽ làm bưởi nhanh bị thối, úng hơn. Chỉ lau sạch bằng khăn khô. Luôn đặt bưởi ở nơi khô ráo, thoáng gió, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp và tránh tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà lạnh, ẩm ướt.

Bằng việc nắm vững các mẹo chọn bưởi ngon và những lưu ý khi sử dụng, bạn sẽ biến quả bưởi thành một món tráng miệng vừa thơm ngon, bổ dưỡng, lại vừa an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của cả gia đình.

