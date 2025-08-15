Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Võ Miếu nhặt được 400 triệu đồng, trả lại người đánh rơi

Ngày 15/8, anh Nguyễn Hồng Phong – cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Võ Miếu đã nhặt được 400 triệu đồng và trả lại cho công dân bỏ quên.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, anh Nguyễn Hồng Phong – Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công kiểm tra khu vực làm việc đã phát hiện một túi ni lông màu đỏ do công dân để quên tại khu vực chờ giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm. Sau khi kiểm tra, số tiền bên trong lên tới 400 triệu đồng.

Anh Nguyễn Hồng Phong - cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Võ Miếu bàn giao số tiền 400 triệu cho chị Nguyễn Diễm Hương

Không chút do dự, anh Phong lập tức báo cáo sự việc, phối hợp cùng lực lượng chức năng rà soát, trích xuất camera an ninh để xác minh chủ nhân. Đến 14 giờ 50 phút cùng ngày, số tiền đã được trao trả nguyên vẹn cho chị Nguyễn Diễm Hương – công dân đến làm thủ tục tại trung tâm là người để quên số tiền trên.

Hành động trung thực, nhanh trí và đầy trách nhiệm của anh Nguyễn Hồng Phong không chỉ giúp người dân tránh được thiệt hại lớn mà còn khẳng định hình ảnh người cán bộ tận tâm, luôn đặt lợi ích và niềm tin của Nhân dân lên hàng đầu.

Qua câu chuyện trên chúng ta có thể tin tưởng rằng giữa bộn bề cuộc sống, câu chuyện về lòng trung thực – trách nhiệm – tận tâm, sự tử tế vẫn luôn hiện hữu.

Hà Trang (UBND xã Võ Miếu)