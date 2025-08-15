Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Võ Miếu nhặt được 400 triệu đồng, trả lại người đánh rơi

Ngày 15/8, anh Nguyễn Hồng Phong – cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Võ Miếu đã nhặt được 400 triệu đồng và trả lại cho công dân bỏ quên.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, anh Nguyễn Hồng Phong – Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công kiểm tra khu vực làm việc đã phát hiện một túi ni lông màu đỏ do công dân để quên tại khu vực chờ giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm. Sau khi kiểm tra, số tiền bên trong lên tới 400 triệu đồng.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Võ Miếu nhặt được 400 triệu đồng, trả lại người đánh rơi

Anh Nguyễn Hồng Phong - cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Võ Miếu bàn giao số tiền 400 triệu cho chị Nguyễn Diễm Hương

Không chút do dự, anh Phong lập tức báo cáo sự việc, phối hợp cùng lực lượng chức năng rà soát, trích xuất camera an ninh để xác minh chủ nhân. Đến 14 giờ 50 phút cùng ngày, số tiền đã được trao trả nguyên vẹn cho chị Nguyễn Diễm Hương – công dân đến làm thủ tục tại trung tâm là người để quên số tiền trên.

Hành động trung thực, nhanh trí và đầy trách nhiệm của anh Nguyễn Hồng Phong không chỉ giúp người dân tránh được thiệt hại lớn mà còn khẳng định hình ảnh người cán bộ tận tâm, luôn đặt lợi ích và niềm tin của Nhân dân lên hàng đầu.

Qua câu chuyện trên chúng ta có thể tin tưởng rằng giữa bộn bề cuộc sống, câu chuyện về lòng trung thực – trách nhiệm – tận tâm, sự tử tế vẫn luôn hiện hữu.

Hà Trang (UBND xã Võ Miếu)


Hà Trang (UBND xã Võ Miếu)

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trung tâm Hành chính công Phục vụ Cán bộ Triệu Công dân giải quyết thủ tục hành chính Lực lượng chức năng Trích xuất camera Trách nhiệm
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tra cứu xã phường sau sáp nhập

Tra cứu xã phường sau sáp nhập
2025-08-15 17:20:00

baophutho.vn Tỉnh Phú Thọ hiện có 148 xã phường sau sáp nhập. Mời các độc giả truy cập vào đây để tra cứu thông tin. (Dữ liệu được cập nhật từ Báo Nhân Dân điện tử).

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long