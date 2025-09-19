Cần sớm bổ sung cán bộ cho các xã vùng khó khăn

Tính đến ngày 9/9, xã Trung Sơn còn 32 cán bộ, xã Khả Cửu còn 34 cán bộ, có trung tâm hành chính công cấp xã chỉ còn 1 cán bộ... Tình trạng thiếu cán bộ diễn ra khá phổ biến tại các xã vùng khó khăn, nhất là ở các chuyên ngành: địa chính, kế toán, giáo dục, y tế, tư pháp, công nghệ thông tin... ảnh hưởng lớn đến công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ tại các địa phương.

Tại thời điểm ngày 1/7, xã Trung Sơn được tạm giao 40 biên chế, nhưng thực tế còn 36 biên chế; khối Đảng - Đoàn thể 18 biên chế và khối chính quyền 18 biên chế. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trung Sơn là xã vùng khó khăn của tỉnh, dân số phần lớn là đồng bào Mường, Mông, Dao. Vừa qua có 4 cán bộ xin nghỉ việc nên tính đến thời điểm hiện tại, xã chỉ còn 32 cán bộ, gồm 16 cán bộ khối Đảng - Đoàn thể và 16 cán bộ khối chính quyền. Xã Trung Sơn không thực hiện việc sáp nhập, diện tích, quy mô dân số giữ nguyên nhưng nhiệm vụ của chính quyền cấp xã hiện nay đã tăng lên rất nhiều so với trước đây nên với số lượng cán bộ như hiện nay không thể đáp ứng yêu cầu công việc.

Cùng với Trung Sơn, một xã đặc biệt khó khăn khác của tỉnh là xã Khả Cửu cũng đang thiếu cán bộ nghiêm trọng. Xã Khả Cửu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đông Cửu, Thượng Cửu, Khả Cửu với quy mô dân số 12.338 người. Trăn trở về công tác cán bộ, đồng chí Kiều Đức Mạnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Tại thời điểm sáp nhập ngày 1/7, xã Khả Cửu có 44 cán bộ. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng hoạt động, do giao thông đi lại khó khăn, áp lực công việc do thiếu cán bộ... nên đã có 10 cán bộ xin nghỉ theo diện thôi việc. Xã Khả Cửu chỉ còn 34 cán bộ; Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã còn 1 cán bộ. Hiện nay, xã không có cán bộ địa chính, giáo dục, y tế, tư pháp hộ tịch... Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công đã được thành lập nhưng không có cán bộ nên xã đang phải bố trí một đồng chí cán bộ khối chính quyền sang làm phó giám đốc phụ trách, tăng cường một đồng chí kế toán trường học sang kiêm nhiệm kế toán trung tâm. Tình trạng thiếu cán bộ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của xã, nhất là sau sáp nhập địa bàn rộng, dân cư đông. Xã đã có công văn gửi Sở Nội vụ đề xuất bổ sung 31 cán bộ, nhất là cán bộ các chuyên ngành địa phương hiện nay không có.

Tình trạng thiếu cán bộ cũng đang diễn ra tại các xã vùng khó khăn của khu vực Hòa Bình cũ, nhất là cán bộ khối chính quyền. Xã Quy Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Trung Thành, Đoàn Kết, Yên Hòa và Đồng Ruộng; dân số gần 9.400 người, diện tích tự nhiên là 147 km2. Địa bàn rộng nhưng hiện nay, khối chính quyền xã chỉ có 30 biên chế, thiếu biên chế công chức các lĩnh vực kế hoạch, xây dựng, giao thông, khoa học, thông tin, y tế. Ngoài ra, xã cũng đang thiếu nhiều biên chế nhóm hỗ trợ, phục vụ như kế toán, văn thư, lái xe, bảo vệ... 2 phòng chủ lực của UBND xã là Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa hơn 2 tháng qua không có phó trưởng phòng, hiện mới đang làm quy trình bổ nhiệm.

Đội ngũ cán bộ xã Tiền Phong phải làm việc với cường độ cao và áp lực do thiếu cán bộ.

Một xã vùng khó khăn khác của khu vực Hòa Bình cũ cũng đang thiếu cán bộ nghiêm trọng là xã Tiền Phong. Khối chính quyền xã Tiền Phong được tạm giao 38 biên chế nhưng thời điểm hiện tại chỉ còn 31 biên chế, 7 cán bộ đã xin nghỉ theo Nghị định 178, trong đó chủ yếu là cán bộ trẻ, nghỉ thôi việc. Đồng chí Hoàng Văn Du, Trưởng Phòng Kinh tế, xã Tiền Phong cho biết: Phòng Kinh tế được giao 7 biên chế nhưng từ ngày 1/9 có 2 cán bộ nghỉ thôi việc, chỉ còn 5 cán bộ. Với số lượng đầu việc nhiều như hiện nay, Phòng Kinh tế cần 8 - 10 biên chế. Địa bàn mới, xã rộng, nhiều việc cần làm nhưng thiếu cán bộ, triển khai công việc thực sự rất khó khăn, cán bộ quá tải.

Tìm hiểu thực tế được biết, tại xã Tiền Phong do thiếu phòng làm việc, cán bộ Phòng Văn hóa và Phòng Kinh tế đang phải làm việc nhờ tại phòng học cũ của Trường PT DTBT TH&THCS Vầy Nưa. Căn phòng chật hẹp, tường cũ tróc lở được tạm che đi bằng những tấm nhựa mỏng. Không có nhà công vụ, cán bộ phải sáng đi tối về trên con đường đang làm dở dang hơn 20 km. Đi lại quá vất vả, nguy hiểm, công việc áp lực... là những lí do chính khiến cán bộ xã Tiền Phong xin nghỉ việc sau 2 tháng sáp nhập.

Có rất nhiều lí do khiến cán bộ các xã vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh nộp đơn xin nghỉ việc trong 2 tháng qua, song, việc tăng cường cán bộ ngay lúc này trở nên cấp thiết để ổn định hoạt động chính quyền cơ sở. Cùng với đó là những chế độ chính sách ưu đãi cần được sớm triển khai; hệ thống đường giao thông, cơ sở hạ tầng cần được quan tâm đầu tư, hoàn thiện... để đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn yên tâm gắn bó, cống hiến và nỗ lực đưa vùng khó khăn vươn lên thoát nghèo, thu hẹp khoảng cách với vùng thuận lợi, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững.

Dương Liễu